Економіка
11:04 05.11.2025

Мінрозвитку відібрало 9 проєктів у рамках відновлення України, перемогли заявки "Руху без бар'єрів" і фабрики-кухні

Фото: Мінрозвитку громад

Експертна робоча група розглянула чергові проєкти відновлення за спільною з Європейським інвестиційним банком в рамках програми відновлення України ІІІ і рекомендувала до фінансування дев’ять проєктів на загальну суму 1,1 млрд грн, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Мінрозвитку зауважило, що з 11 по 30 вересня громади мали можливість подати пропозиції для отримання фінансування проєктів з відновлення та розвитку. Громади подали 677 заявок на суму 24,2 млрд грн.

Близько третини заявок на суму 8,6 млрд грн стосується систем опалення, водопостачання, водовідведення та мереж розподіленої генерації. Понад 120 заявок – на будівництво медичних закладів (6,8 млрд грн) та майже 140 — на облаштування укриттів у громадах, у дитсадках й лікарнях (4,4 млрд грн). Майже 130 проєктів – із завершення будівництва шкіл і дитсадків (2,3 млрд грн), створення фабрик-кухонь для шкільного харчування (1 млрд грн), будівництва житла для ВПО (0,15 млрд грн), а також 44 проєкти щодо безбар’єрності (0,85 млрд грн).

"За результатами першого засідання експертної робочої групи за пропозиціями громад було виключено деякі проєкти, а до реалізації рекомендовано дев’ять проєктів з обсягом фінансування 1,1 млрд грн", - зазначили в міністерстві.

До реалізації рекомендовано чотири заявки в рамках проєкту "Рух без бар’єрів" у Волинській та Івано-Франківській областях та п’ять заявок на будівництво фабрик-кухонь для закладів загальної середньої освіти у Вінницькій, Запорізькій, Київській, Львівській та Сумській областях. Ці фабрики-кухні забезпечуватимуть понад 50 тис. стандартизованих порцій харчування для дітей щодня. Пілотні проєкти вже реалізуються в Бучі та Лозовій (Харківська обл.) і є частиною реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді.

Дату наступного засідання експертної робочої групи для подальшого відбору проєктів оголосять найближчим часом.

Як повідомлялося, уряд погодив розподіл субвенції з держбюджету на фінансування ще 15 проєктів у регіонах у межах програми відновлення України III. Йдеться про 11 проєктів з відновлення водопостачання та водовідведення, а також про 4 проєкти відновлення закладів охорони здоров’я у Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській і Херсонській областях.

Джерело: https://mindev.gov.ua/news/rozpochynaietsia-konkursnyi-vidbir-proiektiv-u-ramkakh-spilnykh-z-ieib-finansovykh-prohram-z-vidnovlennia-ukrainy

 

Теги: #мінрозвитку #проєкти #відновлення_україни

