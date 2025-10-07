Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

Фото: https://www.facebook.com/NaftogazGroup

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук назвала значними пошкодження газової інфраструктури внаслідок нещодавніх масових атак РФ, при цьому вказавши, що точний показник втрат буде відомий після розбору завалів та оцінки наслідків атак.

"Зараз важко сказати цифру пошкоджень. Все в процесі відновлення й оцінки, що зможе швидко запрацювати... Тільки-но закінчимо з розбором завалів, будемо мати чітке розуміння, наскільки швидко ми можемо відновити. Тоді можна буде говорити про відсотки втрат. Але значні пошкодження", – сказала Гринчук на брифінгу в Києві у вівторок.

Як повідомлялося, Росія у ніч на 5 жовтня 2025 року вчинила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Було зафіксовано влучання та руйнування.

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" від початку повномасштабної війни. Тоді по потужностях на Харківщині та Полтавщини ворог випустив 35 ракет, зокрема суттєву кількість з них становили балістичні, і 60 дронів.

Цієї ночі під ударами були також Львівська та Івано-Франківська області, де розташовані нафтогазовидобувні активи "Нафтогазу" та підземні сховища газу.