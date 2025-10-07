Інтерфакс-Україна
Економіка
17:13 07.10.2025

Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти

1 хв читати
Пошкодження значні – глава Міненерго Гринчук про наслідки масованих атак РВ на газові об’єкти
Фото: https://www.facebook.com/NaftogazGroup

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук назвала значними пошкодження газової інфраструктури внаслідок нещодавніх масових атак РФ, при цьому вказавши, що точний показник втрат буде відомий після розбору завалів та оцінки наслідків атак.

"Зараз важко сказати цифру пошкоджень. Все в процесі відновлення й оцінки, що зможе швидко запрацювати... Тільки-но закінчимо з розбором завалів, будемо мати чітке розуміння, наскільки швидко ми можемо відновити. Тоді можна буде говорити про відсотки втрат. Але значні пошкодження", – сказала Гринчук на брифінгу в Києві у вівторок.

Як повідомлялося, Росія у ніч на 5 жовтня 2025 року вчинила чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури НАК "Нафтогаз України". Було зафіксовано влучання та руйнування.

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи "Нафтогаз" від початку повномасштабної війни. Тоді по потужностях на Харківщині та Полтавщини ворог випустив 35 ракет, зокрема суттєву кількість з них становили балістичні, і 60 дронів.

Цієї ночі під ударами були також Львівська та Івано-Франківська області, де розташовані нафтогазовидобувні активи "Нафтогазу" та підземні сховища газу.

Теги: #обстріли #гринчук_світлана #міненерго #гтс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 07.10.2025
Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

Сценарії проходження ОЗП є на всі випадки, але говорити про тривалі відключення світла та газу зарано - глава Міненерго

13:06 07.10.2025
Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

11:54 07.10.2025
РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

08:48 07.10.2025
Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Двоє загиблих та 18 постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:32 07.10.2025
Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

Росіяни вночі атакували Полтавщину дронами, пошкоджено адмінбудівлю, склади та залізничну інфраструктуру

08:01 07.10.2025
Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

07:48 07.10.2025
РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

07:05 07.10.2025
Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, троє постраждалих - ОВА

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, троє постраждалих - ОВА

21:49 06.10.2025
Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

11:02 06.10.2025
У Харківській області 2 загиблих, 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області 2 загиблих, 5 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Затримок виплат військовим не буде, Мінфін готує збільшення оборонних видатків на 300 млрд грн

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

ОСТАННЄ

Нові власники ОГХК можуть докупити титанові активи за кордоном

"Ліси України" за 9 міс. наростили дохід на 25,4%

"ArcelorMittal Кривий Ріг" за війну інвестував у виробництво $325 млн та знов скаржиться на високі ціни на е/е

"Епіцентр" запустив діджиталізований пункт сортування відходів у ТРЦ в Чабанах

NovaPay розмістив 3-й випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

Дефіцит кадрів спонукає будівельну сферу пропонувати конкурентні умови для спеціалістів – девелопери

Глава НБУ розглядає міжнародну фінансову підтримку України як оплату експорту послуг з безпеки

Компенсація за купівлю вітчизняної с/г техніки та обладнання у вересні становитиме 138,3 млн грн

Представник Нацбанку змінив представника НКЦПФР в наглядовій раді Нацдепозитарію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА