19:53 06.10.2025

Українські аграрії опанують європейські вимоги і стануть частиною європейської агроспільноти не пізніше 2035р - думка

 Україна стане членом Європейського Союзу не пізніше 2035 року, за наступні 10 років український агросектор буде трансформовано відповідним чином і він стане частиною європейської аграрної спільноти, зокрема молочної, заявив президент Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), голова ради директорів агрохолдингу ІМК Алекс Лісітса. 

"Ми твердо віримо, що станемо членом Європейського Союзу не пізніше 2035 року. У нас є 10 років, щоб адаптувати і трансформувати нашу економіку, перетворити, в тому числі наш молочний сектор, у новий формат настільки, що він буде готовий стати частиною європейського суспільства", - сказав він на семінарі "Молочний сектор України: сприяння стійкості, сталому розвитку та європейській інтеграції", який відбувся в рамках виставки ANUGA-2025 у Кельні.

Лісітса зазначив, що українці мають три переваги: вони дуже добрі, високоосвічені та напрочуд гнучкі в плані навчання. Це означає, що українські аграрії будуть готові до членства в ЄСі, незважаючи на високу конкурентність його сільського господарства.

Він наголосив, що російська агресія має різні форми агресії і спрямована не тільки на людей, техніку, а й на сільгосптварин.

"На жаль, в Україні за останні чотири роки вбито близько 1 млн сільгосптварин… Зокрема, агрохолдинг ІМК втратив молочну ферму на 1 тис. голів корів. Але ми віримо в майбутнє України. Незважаючи на втрати, ми поновимо поголів`я. І це стане запорукою майбутнього молочного сектору України", - резюмував президент УКАБ.

Теги: #агроспільнота #європа

