Інтерфакс-Україна
Економіка
17:50 28.09.2025

Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими

2 хв читати
Свириденко: Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Уряд працює, щоб Україна була готова до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені незалежно від обставин та дій ворога. І це те, над чим ми працюємо — особлива увага до прифронтових регіонів", - написала вона у телеграм у неділю.

Свириденко повідомила, що напередодні в в Чернігові провели засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.

"Стабільне проходження опалювального сезону — ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", - зазначила вона.

Також цього тижня Уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.

Крім того, за її інформацією, перевіряється готовності мережі Пунктів незламності щодо створення умов для постійної роботи, "якщо виникне така потреба".

"Окрема увага на нарощування потужностей розподіленої генерації", - наголосила очільниця уряду.

Крім того, створюються можливості для підготовки до зими на рівні громад. ОСББ та ЖБК можуть використовувати "Доступні кредити 5-7-9%" для встановлення власних альтернативних джерел енергії. "Працюємо над покращенням доступу до програми", - написала вона.

"Зимова стійкість — один з пріоритетів Уряду. Ворогу не вдасться позбавити нас тепла і світла. Працюємо, щоб бути готовими до усіх викликів для нашої енергетики цієї зими", - заявила Свириденко.

 

Теги: #опалювальний_сезон #свириденко #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:29 28.09.2025
Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

12:21 28.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

00:25 27.09.2025
Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

Ворог близько опівночі атакував безпілотниками Запоріжжя, майже 9 тис. абонентів без світла

19:01 26.09.2025
Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

Кличко: загальний стан готовності Києва до опалювального сезону – понад 90%

15:23 26.09.2025
Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко

Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко

15:13 26.09.2025
Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

14:50 26.09.2025
Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

21:22 24.09.2025
Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

08:54 24.09.2025
У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

ОСТАННЄ

Венчурний Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом EUR50 млн офіційно оголосив про запуск

Інвестиції "Континентал" у 2026р. відповідатимуть рівню поточного року – $62-63 млн

"Астарта" 2026р інвестує близько EUR40 млн у добудову заводу з виробництва соєвого концентрату

Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

Україна та Данія запусять партнерство для сталого землекористування та "зеленого" оновлення агросектору

Наглядова рада "Укренерго" звільнила Зайченка з посади голови правління компанії – джерела

Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в ІП "Формація"

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА