ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив конкурс на відбір консультантів – юридичного та з питань ринку капіталу – для надання Україні технічної допомоги з адаптації законодавства у сфері інфраструктури ринків капіталу до вимог ЄС, йдеться у повідомленні банку.

Згідно з ним, юридичний консультант має провести аналіз чинного законодавства України, підготувати пропозиції щодо його гармонізації з директивами та регламентами ЄС та сприяти впровадженню змін.

Щодо консультанта з питань ринку капіталу, то він тісно співпрацюватиме з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України для забезпечення впровадження реформи.

Зазначається, що йдеться про адаптацію до двох євродиректив –угоди про фінансову заставу, про остаточність розрахунків у платіжних системах та системах розрахунків за цінними паперами, а також до чотирьох регламентів: про позабіржові деривативи, центральних контрагентів та торгові репозиторії; про покращення розрахунків за цінними паперами в ЄС та про центральні депозитарії цінних паперів; про цифрову операційну стійкість фінансового сектору; про рамки для відновлення та врегулювання центральних контрагентів.

ЄБРР зазначає, що цей проєкт є частиною реалізації оновленої Стратегії розвитку фінансового сектору, затвердженої 11 серпня 2025 року Національним банком України, НКЦПФР, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

Документ, зокрема, передбачає цілі щодо наближення фінансового законодавства до стандартів ЄС, розвитку інфраструктури ринку капіталу, удосконалення регулювання діяльності інвестиційних фондів, законодавчого врегулювання ринку віртуальних активів та інтеграції українського ринку капіталу з міжнародною інфраструктурою.

Стратегія закріплює макроекономічні орієнтири: спрямування інфляції до 5% замість утримання до 15% та утримання спреду між офіційним і готівковим курсом гривні до долара США менше 3% замість 5% раніше, що має підтримати стабільність фінансової системи та створити умови для євроінтеграції.

Окрім того, Нацбанк на початку вересня повідомив про старт реалізації меморандуму співробітництва на підтримку інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, підписаного у Римі у липні цього року з ЄБРР за участі Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку і НКЦПФР. Першим його етапом є оптимізація структури власності та корпоративного управління Нуцдепозитарію України шляхом передачі держчастки в управління НБУ.

Надалі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія, у свою чергу, створить в Україні нову фондову біржу, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру. Окрім того, ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій в НДУ, а Нацбанк – мажоритарним пакетом.