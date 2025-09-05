Інтерфакс-Україна
Економіка
12:18 05.09.2025

Слотування для автобусів запрацює ще на двох пунктах пропуску з Польщею

1 хв читати

Можливість запису на конкретний час перетину кордону для автобусів з’явиться від 9 вересня ще на двох пунктах пропуску з Польщею - "Грушів-Будомєж" та "Нижанковичі-Мальховичі".

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, запис у слотовану чергу відкриється 8 вересня о 12:00, рух стартуватиме 9 вересня о 12:00.

Зазначається, що запис на конкретний слот доступний для перевізників, що виконують регулярні маршрути, так і для нерегулярних рейсів.

"Загалом, слотування буде працювати на 25 пунктах пропуску для автобусів із 29. Ми продовжуємо системно розширювати можливості "єЧерги", - цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

У міністерстві наголосили, що наразі запис на часовий слот запроваджено на всіх пунктах пропуску з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, 10-ти – з Молдовою та чотирьох – з Польщею.

З моменту запровадження "єЧерги" для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло майже 288 тис. автобусів.

Раніше також повідомлялось, Мінрозвитку затвердило нові правила для автобусних перевізників у системі "єЧерга", які передбачають обов’язкове бронювання слотів за 72 години та окремі умови для "коротких" маршрутів до 400 км.

Теги: #польща #слотування #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 04.09.2025
Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

12:10 04.09.2025
Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

21:35 03.09.2025
Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

Українські рятувальники проходять зовнішню переатестацію INSARAG у Польщі - ДСНС

22:19 02.09.2025
Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

Сікорський вимагає аби Польщу прийняли до G20 - ЗМІ

11:56 30.08.2025
Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

05:45 30.08.2025
Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

17:08 29.08.2025
Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

15:02 29.08.2025
Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

01:20 29.08.2025
Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

ВАЖЛИВЕ

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

НБУ сподівається на врахування його інфляційних цілей урядом

НБУ сподівається на вирішення зовнішньоторговельного дефіциту в середньостроковій перспективі природним шляхом

НБУ фіналізує законопроєкт для подання заявки на отримання еквівалентності в банківському регулюванні ЄС

НБУ сподівається на прийняття Радою змінених законопроєктів щодо фінмоніторингу для вступу в SEPA

ОСТАННЄ

Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

Kormotech увійшов до топ-20 європейських виробників кормів для тварин за версією Petfood Industry

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

"Укренерго" збудувало першу чергу пасивного захисту критичного обладнання, у І кв.-2026 планує завершити другу – член наглядової ради

Ощад надав майже $11 млн кредиту на 10,4 МВт наступної черги "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт "ФВТ"

UPG до кінця вересня відкриє 34 раніше орендованих у групи "Приват" АЗК

Лише дві з 37 компаній перенесли надання послуг з балансування енергосистеми з 1 жовтня на 4 місяці – топменеджер "Укренерго"

НДУ опрацював вже 323 заявки та передав клієнтам "Фрідом Фінанс Україна" активи на 100,5 млн грн

Ощадбанк відновив програму кредитування на авто з пробігом зі ставками від 0,01%

"Укрнафта" у I пів. отримала 5,2 млрд грн чистого прибутку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА