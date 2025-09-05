Слотування для автобусів запрацює ще на двох пунктах пропуску з Польщею

Можливість запису на конкретний час перетину кордону для автобусів з’явиться від 9 вересня ще на двох пунктах пропуску з Польщею - "Грушів-Будомєж" та "Нижанковичі-Мальховичі".

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку громад та територій, запис у слотовану чергу відкриється 8 вересня о 12:00, рух стартуватиме 9 вересня о 12:00.

Зазначається, що запис на конкретний слот доступний для перевізників, що виконують регулярні маршрути, так і для нерегулярних рейсів.

"Загалом, слотування буде працювати на 25 пунктах пропуску для автобусів із 29. Ми продовжуємо системно розширювати можливості "єЧерги", - цитуються у релізі слова заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

У міністерстві наголосили, що наразі запис на часовий слот запроваджено на всіх пунктах пропуску з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, 10-ти – з Молдовою та чотирьох – з Польщею.

З моменту запровадження "єЧерги" для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло майже 288 тис. автобусів.

Раніше також повідомлялось, Мінрозвитку затвердило нові правила для автобусних перевізників у системі "єЧерга", які передбачають обов’язкове бронювання слотів за 72 години та окремі умови для "коротких" маршрутів до 400 км.