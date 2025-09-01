Підприємництво та фінграмотність цьогоріч вивчатимуть 400 тис. школярів, наступного року вдвічі більше - голова НБУ

Предмет "Підприємництво та фінансова грамотність" у 8-му класі в 2025 році вивчатимуть 400 тис. школярів, у 2026 кількість учнів подвоїться, заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Викладання "Підприємництва та фінансової грамотності" стартує у 8 класах Нової української школи й продовжиться у 9 класі… Учні навчаться розуміти основи управління фінансами, відповідально ставитися до власних грошей, краще орієнтуватися в сучасній економіці, а також формувати підприємницьке мислення та навички командної роботи", - зазначив очільник Центробанку в публікації в Facebook в понеділок.

Він додав, що програма для предмета була розроблена самим регулятором. Крім того, вона отримала гриф він Міносвіти. Також експерти НБУ підготували підручник, створили додаткові матеріали (застосунок та робочий зошит).

Крім того, НБУ провів навчання 2,5 тис. вчителів 8-9 класів, що викладатимуть предмет. Ще 45 тис. педагогів долучились до заходів НБУ з фінграмотності.

Пишний додав, що триває розробка комплекту матеріалів для 9 класу та програми з фінграмотності для 10-11 класів.