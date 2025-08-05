Темою Національного дня України на EXPO 2025 в Японії стала вдячність міжнародним партнерам – Свириденко

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У вівторок, 5 серпня, Україна відзначила Національний день на EXPO 2025 у Японії, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні Україна відзначила Національний день на EXPO 2025 у Японії, присвятивши його темі вдячності нашим міжнародним партнерам. Ми дякуємо кожній країні, кожній людині, які підтримують Україну в боротьбі за свободу", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що не змогла особисто долучитися до події, але подякувала команді, що гідно представила країну перед світовою спільнотою.

"Всесвітня виставка EXPO стала важливим майданчиком для нас, де Україна постає перед світом не лише як країна, що захищає свій суверенітет, а і як нація, яка відстоює цінності гідності, свободи та стійкості. А ще тут добре відчутно, що ми не самі у своїй боротьбі. Висловлюємо вдячність уряду Японії за можливість бути представленими тут так гучно та кожній країні, яка продовжує підтримувати нас у боротьбі з ворогом. Готові й надалі працювати разом й будувати партнерства заради миру, відновлення і майбутнього", - наголосила прем'єр-міністр.