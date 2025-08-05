"НоваПей Кредит" у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 8,2% за зростання виручки у 2,4 раза

"НоваПей Кредит", дочірня компанія міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova, яка є емітентом облігацій NovaPay, у другому кварталі 2025 року отримала 19,80 млн грн чистого прибутку, що на 8,2% більше за показник другого кварталу 2024 року.

Згідно зі звітом компанії на її сайті, валовий прибуток за цей період зменшився на 5,3% – до 23,75 млрд грн, тоді як виручка зросла у 2,4 раза – до 125,78 млн грн.

В цілому за перше півріччя цього року "НоваПей Кредит" збільшила чистий прибуток порівняно із першим півріччям минулого року на 52,2% – до 53,92 млн грн, валовий прибуток – на 55,7%, до 70,07 млн грн за зростання виручки в 2,7 раза – до 260,36 млн грн.

Згідно зі звітом, поточна дебіторська заборгованість компанії за півріччя зросла з 784,77 млн грн до 1 млрд 61,86 млн грн.

Зазначається, що надходження від продажу облігацій у січні-червні цього року трохи зменшилися порівняно із січнем-червнем минулого року – до 355,63 млн грн з 369,97 млн грн, як і витрати на їх викуп – до 244,92 млн грн з 300 млн грн.

В той же час надходження за договорами РЕПО з облігаціями, які компанія пропонує як альтернативу банківським депозитам, зросли до 705,88 млн грн з 392,25 млн грн, тоді як витрати за такими договорами – до 422,03 млн грн з 320,81 млн грн, а витрати на сплату відсотків – до 44,19 млн грн з 22,19 млн грн.

Як результат, за півроку зобов’язання за договорами РЕПО за півроку зросли більш ніж вдвічі – з 224,45 млн грн до 508,30 млн грн, тоді як за облігаціями – зі 190,32 млн грн до 285,21 млн грн, а за нарахованими відсотками – з 9,09 млн грн до 39,31 млн грн.

Як повідомлялось, у 2023 році NovaPay здійснив три публічні випуски трирічних відсоткових облігацій серій "A", "B" та "C", протягом минулого року випустив ще шість серій облігацій – "D", "E", "F", "G", "H" та "I", а цього року – ще одну серії "J", всі по 100 млн грн.

Згідно зі звітом, на середину цього року загальний обсяг випуску облігацій становив 990 млн грн, з яких облігації номіналом 203,09 млн не були викуплені. Облігації серій "С" та "I" продаються безпосередньо інвесторам з правом щорічної оферти, тоді як облігації всіх інших серій передаються як предмет угоди за договорами РЕПО на термін до року та купонний дохід по ним виплачується під час погашення.

На початку серпня цього року Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) зареєструвала випуск облігацій серії "К" на 100 млн грн з датою погашення 6 серпня 2028 року. Початок їх публічної пропозиції – 11 серпня 2025 року, номінальна відсоткова ставка – 18% річних.

Крім того, повідомлялося, що "НоваПей Кредит" випустить облігації серії "L" на 100 млн грн, яка стане вже 12-ю такою серією у загальній програмі їх випуску. Вказано, що залучені кошти планується використати на проведення кредитних операцій для фізичних та юридичних осіб – відповідно 80% та 20%.

Згідно із проспектом емісії, "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

Торік чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.