Статистика свідчить проти позбавлення українців соцвиплат в Німеччині – посол України

Соціальні виплати Німеччини українським біженцям на рік складають EUR6,3 за загальної суми таких виплат в країні EUR46,9 млрд, зазначив посол України в Німеччині Олексій Макєєв у соцмережі X після того, як прем'єр-міністр Баварії і голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) з правлячої коаліції Маркус Зедер на вихідних виступив за скасування таких виплат.

">1 мільйон українців знайшли притулок тут, у Німеччині. 70% з них жінки та діти. >30% українців вже працюють у Німеччині. Іноді статистика — найкращий аргумент", – зазначив посол України.

На думку Зедера, виплати допомоги заважають інтеграції на ринку праці: попри добру освіту та наявність навичок, багато українців не влаштовуються на роботу.

"Потрібно забезпечити, щоб більше не було жодних виплат громадян для всіх, хто приїхав з України. Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, але всіх", - заявив він у неділю на ZDF.

За офіційними даними, 2024 року Німеччина витратила EUR22,2 млрд на виплати іноземцям за програмою Bürgergeld, а EUR24,7 млрд – громадянам Німеччини. Зедер має намір домогтися змін у рамках урядової коаліції, хоча його пропозиція виходить за межі раніше узгодженого плану.

За даними Євростату, на кінець травня цього року статус тимчасового захисту в Німеччині мали 1 млн 192,84 тис. біженців з України, це 27,9% від загального показника ЄС. За рік кількість біженців з України з таким статусом зменшилася на 139,68 тис.