Порошенко привітав перемогу ПриватБанку над Коломойським у суді в Лондоні та подякував ексголові НБУ Гонтарєвій

Історичним вироком схемам, жадібності і безкарності назвав рішення Лондонського суду на користь націоналізованого ПриватБанку у його позові до ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який в частих подій був президентом України.

"Коли у 2016 році ми це зробили, то врятували фінансову систему України. Не дозволили пройдисвітам потягнути за собою всю економіку держави на дно… Сьогодні Лондонський суд підтвердив нашу правоту", – цитує слова Порошенко сайт "Європейської Солідарності".

Він висловив особливу подяку тодішній голові Національного банку України Валерії Гонтаревій та всій команді, яка працювала над справою та змогла "врятувати гроші вкладників, не дозволила знецінити гривню та втримала стабільність".

Порошенко сподівається, що Україні та українцям повернуть майже $5 млрд, які держдава витратила на капіталізацію банка після його націоналізації.

"Цей вирок — це не лише про минуле. Це сигнал на майбутнє. Жоден, хто подумав, що він вищий за закон та справедливість — не уникне відповідальності", – також наголосив президент України у 2014-2019 роках.

У рішенні суду, яке було оголошено та опубліковано у середу, Порошенко згадується двічі. Перший раз – з питання залучення Нацбанком та урядом професійних консультантів, включаючи юридичну фірму Hogan Lovells, яка допомагала банку з позовом. Як вказав суддя із посиланням на слова окремих відповідачів, Крістофер Хардман з Hogan Lovells був присутній на зустрічах в Адміністрації президента у вересні 2015 року, листопаді 2015 року та лютому 2016 року, на частині яких був присутній і Порошенко, з метою обговорення допомоги, яку юридична фірма може надати НБУ.

Друге згадування датується приблизно липнем 2016 року, коли відбулася зустріч Порошенко, Гонтарєвої та першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової з Коломойським. Перед цим ексвласники ПриватБанку передали йому активи, оцінивши їх у 31,4 млрд грн, тоді як оцінка Нацбанку склала 9,7 млрд грн, й Рожкова повідомила Коломойському, що НБУ серйозно ставиться до цієї різниці і що це загрожує співпраці з МВФ.

"Лише після зустрічі з тодішнім президентом України Петром Порошенком, на якій були присутні пан Коломойський, пані Гонтарева та пані Рожкова, ситуація змінилася. На цій зустрічі пані Рожкова пояснила Президенту та пану Коломойському, що значна частина активів, які були взяті на баланс банку в рамках процесу реалізації Плану реструктуризації, не мала достатньої вартості", – йдеться у рішенні суду.

Згідно з його текстом, Коломойський заявив, що НБУ поводиться нерозумно, але є докази того, що реакцією президента було звернення до пана Коломойського з проханням переглянути свою позицію.

Як зробив висновок суддя, схоже, що ця відповідь призвела до листа від Коломойського до НБУ від 10 липня 2016 року під назвою "Зобов’язання щодо особистої гарантії", в якому ексвласник визнав, що банк все ще має вжити заходів, передбачених Планом реструктуризації. Згідно з рішенням, мова про особисту гарантію, що з жовтня 2016 року розпочнеться погашення заборгованості позичальників, пов'язаних з банком, і до кінця серпня 2016 року банк отримає на свій баланс достатню кількість активів, зазначених у додатку, за ринковою ціною, попередньо узгодженою з НБУ, для ліквідації дефіциту капіталу. У додатку було зазначено, що загальна вартість активів становить 76,66 млрд грн.

Як повідомлялося, націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкидав звинувачення і стверджував, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року у тому числі й через те, що суддя відклав їх через війну. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Після оголошення рішення суду ПриватБанк заявив про беззаперечну перемогу. "У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів", – зазначається у релізі.

ПриватБанк нагадує, що момент націоналізації він був недокапіталізований на суму близько $5,5 млрд і згодом був рекапіталізований державою.

Згідно із повідомленням банку, повна сума зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.

"Повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд", – йдеться у релізі.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тисячі терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.