Обленерго у I пів.-2025 відремонтували понад 14,4 тис. км ліній електропередачі

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) в січні-червні 2025 року відремонтували понад 14,4 тис. км трас повітряних ліній електропередачі (ПЛ) та розчистили приблизно 24 тис. км трас ПЛ, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) у вівторок.

"Держенергонагляд продовжує здійснювати контроль за тим, як ОСР реалізують заплановані ремонтні заходи в електромережах. Ці роботи мають ключове значення для надійного функціонування енергосистеми, особливо напередодні опалювального сезону", - зазначили в інспекції.

Йдеться, зокрема, про ремонт обладнання різних класів напруги, вжиття протиаварійних заходів, реагування на надзвичайні ситуації, а також розчищення трас ПЛ.

Ремонтні роботи здійснюються відповідно до щорічних план-графіків, які формуються ОСР у межах Програми забезпечення надійності роботи електричних мереж, затвердженої Міністерством енергетики України.

Своєю чергою територіальні органи Держенергонагляду тримають на контролі повноту та якість виконаних заходів, що дає підстави для об’єктивного аналізу ефективності робіт і коригування планів на наступні періоди.

Як пояснили в інспекції, планові ремонти — це не лише засіб запобігання технологічним порушенням, а й системна робота з підтримки належного технічного стану енергетичної інфраструктури. Їх виконання забезпечує стабільність роботи електричних мереж у звичайних і надзвичайних умовах, а також дозволяє енергосистемі відповідати сучасним вимогам навантаження та надійності.