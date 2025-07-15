DFC почала пошук компанії з надання адмінпослуг Американсько-українського інвестфонду

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, повідомляє Міністерство економіки України.

"Адміністратор Фонду опікуватиметься технічними операціями: бухгалтерським обліком, документацією, обробкою транзакцій і дотриманням регуляторних вимог, тоді як усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно керівна рада Фонду з рівною кількістю представників обох країн", - йдеться в повідомленні міністерства на сайті у вівторок.

В органі пояснили, що публікація RFI є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер.

Мінекономіки наголошує, що кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно керівною радою фонду, до якого увійдуть по три представники від США та України.

Згідно з документом, DFC запрошує кваліфіковані компанії надати інформацію про свій досвід щодо обліку та звітності інвестфондів, забезпеченні регуляторної відповідності (в т.ч. процедури перевірки клієнтів та протидії відмиванню коштів), обробці інвесттранзакцій та управлінні активами, впровадженні сучасних технологічних платформ для адміністрування фондів тощо.

Відповідно до опублікованого RFI, обов'язки постачальника послуг з адміністрування фонду включатимуть надання послуг (облік фонду, управління відносинами з обмеженими партнерами (Limited Partners, LP), обробка транзакцій, забезпечення регуляторної відповідності та управління коштами), технології та безпеку (використання надійних техплатформ з функціями безпеки, масштабованістю та можливостями звітування для підтримки операцій), експертизу команди, відповідність та управління ризиками (впровадження процедур для забезпечення регуляторної відповідності, включаючи протоколи протидії відмиванню грошей та перевірки клієнтів та управління ризиками фінзлочинів), структуру оплати та часові рамки (розробку детальної структури та умов оплати послуг адміністратора, а також графіку виконання робіт з чіткими ключовими етапами).

Зазначається, що фонд має забезпечити фінансування проєктів у стратегічно важливих секторах української економіки, зокрема видобутку корисних копалин, видобутку вуглеводнів та сфері інфраструктури. Фонд сприятиме довгостроковому економічному зростанню та зміцненню України.

Правовий статус Фонду, модель управління, джерела та порядок внесків обох держав, правила реінвестування прибутку, прозорі процедури аудиту й безпекові запобіжники окреслює комерційна угода між США та Україною, основні умови якої публікуються за згодою сторін.

Ключові параметри комерційної угоди враховують структуру партнерства, оскільки фонд створено як безстрокове партнерство між DFC та Агентством ДПП, а сама керівна рада складається з трьох менеджерів від кожної країни, а діяльність координується чотирма комітетами (з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським).

Також до таких параметрів відносяться капітальні внески (початковий капітал формують 50% роялті України від нових та "сплячих" спецідозволів на видобуток вуглеводнів, а також внеску США через DFC та українського початкового внеску; крім того, поточна військова допомога США буде зарахована на рахунок DFC як умовний внесок у капітал, і будь-яка зі сторін може зробити подальші фінансові внески на рахунок капіталу, а весь прибуток протягом перших десяти років буде реінвестований в українські проєкти (видобуток корисних копалин, енергетика, нафта і газ, логістика). При тому, що всі доходи, отримані від українських ліцензій та роялті, повинні бути реінвестовані до того, як вони можуть бути розподілені серед партнерів з обмеженою відповідальністю; у всіх випадках розподіл між партнерами може бути дозволений лише після 2035 р.

Крім того, параметрами визначено, що DFC отримує пріоритетний, але не монопольний доступ: право першого розгляду інвестицій і офтейків та можливість залучати співінвесторів зі США, водночас проєкти можуть паралельно працювати з іншими інвесторами.

Ще одним важливим параметром є аудит. В запиті зазначається, що прозорість забезпечує щорічний аудит ДАСУ, а аудиторському комітету дозволяється залучати міжнародних експертів і перевіряти правильність зарахування внесків.

Зацікавлені компанії можуть надсилати свої відповіді до 27 липня 2025 року, 12:00 за східним часовим поясом США на електронну адресу [email protected].

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США - DFC.

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і вже ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне ухвалення яких очікується на початку червня.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як пояснював раніше заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, зробить DFC.