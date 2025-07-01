Інтерфакс-Україна
Економіка
11:44 01.07.2025

Видобуток критичних матеріалів, нафти, газу та інфраструктура визначені пріоритетними напрямками для Американсько-українського інвестфонду

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Видобуток критичних матеріалів, нафти, газу та інфраструктура визначені пріоритетними напрямками для Американсько-українського інвестфонду

Пріоритетними напрямками для інвестицій Фонду визначено видобуток критичних матеріалів, нафти, газу, та розвиток пов'язаної інфраструктури (переробка, енергетика, модернізація портів та логістики), повідомило Міністерство економіки України.

Згідно з оприлюдненими на сайті міністерства даними у понеділок, Мінекономіки спільно з Міжнародною корпорацією з фінансування розвитку США (DFC) та Агенцією з питань підтримки державно-приватного партнерства провели закритий інформаційний вебінар для представників міжнародних фінансових інституцій. Захід було проведено за участі ключових представників обох сторін: заступника головного юрисконсульта з питань прямого капіталу та інвестфондів DFC Джонатана Тейлора, директора з глобальних фондових інвестицій DFC Вільяма Томпсона, першого заступника міністра економіки України Олексія Соболева та директора Агенції з питань підтримки ДПП Ніко Гачечиладзе.

Партнерам представили структуру та механізми функціонування Інвестиційного фонду відбудови, створеного в рамках нещодавно підписаної Угоди про економічне партнерство між США та Україною. У заході взяли участь представники понад 25 організацій, серед яких Європейська Комісія, міжнародні фінансові організації (Світовий банк, МВФ, ЄБРР, МФК) та інші світові агенції розвитку.

Серед презентованого учасникам: структура Керівної ради, в якій порівну представлені українські та американські менеджери; розподіл повноважень між чотирма профільними комітетами: комітетом з пошуку інвестицій, інвестиційним, адміністративним та аудиторським; механізми формування капіталу Фонду, включаючи український внесок у вигляді частини роялті та ліцензійних платежів; зобов'язання щодо реінвестування прибутків Фонду в Україні протягом перших десяти років; процес роботи "Прав на інвестиційні можливості" та "Ринкові права на купівлю видобутку".

За словами Соболєва, у міністерстві постійно працюють над розширенням кола партнерів та синхронізацією зусиль, оскільки важливо, щоб всі мали чітке розуміння структури Фонду й механізмів залучення інвестицій.

В свою чергу Гачечиладзе підкреслив, що партнери відзначили прозорі правила прийняття рішень і чіткі гарантії, що прибутки інвестуватимуть лише в Україну

"Це - база для довіри й довгострокового економічного відновлення", - процитувало Гачечиладзе Мінекономіки.

В органі додали, що за результатами зустрічі представники міжнародних організацій висловили зацікавленість у подальшій співпраці та підтримці діяльності Фонду.

Як повідомлялося, 30 квітня США та Україна підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей, стосується окресленого в ній переліку критичних матеріалів, нафти і газу, має фінансовий характер. Від України учасником фонду є Агентство ДПП зі сфери управління Мінекономіки, від США - DFC.

Верховна Рада 8 травня ратифікувала цю угоду і вже ухвалила в першому читанні необхідні зміни до Бюджетного кодексу, остаточне ухвалення яких очікується на початку червня.

Початковим внеском України до фонду є 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини". За її ратифікацію проголосували 338 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як пояснював раніше заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, зробить DFC.

Теги: #мінекономіки #інвестфонд

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