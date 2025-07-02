Інтерфакс-Україна
Економіка
14:01 02.07.2025

НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

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НКЦПФР відмовила продовжити термін дії інвестфонду Порошенка на 20 років

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) відмовилася продовжити на 20 років термін дії ПАТ "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Кепітал", в якому зосереджені активи п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, через застосування проти нього санкцій РНБО.

"Порошенко Петро Олексійович скористався своїм правом за цінними паперами ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", що є розпорядженням активами і, відповідно, порушив обмеження, встановлені рішенням РНБО", – зазначається у постанові НКЦПФР від 27 червня, опублікованому на її сайті.

Згідно з документом, Порошенко 29 квітня 2025 року прийняв рішення продовжити строк діяльності фонду, який завершується цього року, на 20 років, підпис депутата на новій редакції статуту був нотаріально засвідчений 2 травня у Варшаві.

На думку компанії з управління активами ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", рішення продовжити термін діяльності фонду не є розпорядженням активами, а тому не порушує відповідну заборону РНБО, натомість регулятор зайняв протилежну позицію.

"Підпис Порошенка на новій редакції статуту ПАТ(…), нотаріально засвідчений 2 травня 2025 року в м.Варшава, підтверджує, що він самостійно розпоряджався своїм правом за цінними паперами", – вважає НКЦПФР.

Окрім того, у постанові зазначено, що народний депутат мав передати належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів, однак відповідної інформації до Комісії не надходило.

Згідно із останнім річним звітом фонду за 2020 рік, він був власником або співвласником СК "Країна" – 49,99% ТОВ "Телерадіокомпанія "Експрес-Інформ" - 90%, ТОВ ПІІ "Телерадіокомпанія "НБМ" – 100%, ТОВ "СОК "Монітор" – 55%, ТОВ "Телерадіокомпанія "ТРТ-ТБ" – 90%, ПАТ "Севастопольський морський завод" – 89,32%, Міжнародного інвестиційного банку – 50,08%, ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" – 48,28%, компанії Prime Asset Partners Limited – 100%, Feruvita S.L. – 100%, Ri-System Limited – 60,97% та ТОВ "Фірма Екран" – 5,88%.

Теги: #нкцпфр #порошенко #інвестфонд

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