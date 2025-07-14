Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок розподіляє субвенції для виплат заробітних плат педагогам у поточному році та на модернізацію харчоблоків у школах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює два рішення для української освіти. Розподіляємо близько 35 млрд грн освітньої субвенції для вчасних виплат заробітних плат педагогам у вересні-грудні поточного року. Крім того, розподіляємо понад 158 млн грн на модернізацію шкільних харчоблоків", - сказав Шмигаль під час засідання.