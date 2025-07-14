Інтерфакс-Україна
Економіка
13:29 14.07.2025

Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

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Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

Кабінет міністрів України на засіданні в понеділок розподіляє субвенції для виплат заробітних плат педагогам у поточному році та на модернізацію харчоблоків у школах, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд ухвалює два рішення для української освіти. Розподіляємо близько 35 млрд грн освітньої субвенції для вчасних виплат заробітних плат педагогам у вересні-грудні поточного року. Крім того, розподіляємо понад 158 млн грн на модернізацію шкільних харчоблоків", - сказав Шмигаль під час засідання.

Теги: #зарплати #субвенціі #педагоги

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