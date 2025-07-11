ЄІБ надасть Ощадбанку EUR80 млн на модернізацію тепломереж і підвищення енергоефективності

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Ощадбанку EUR80 млн для фінансування проєктів у сфері централізованого теплопостачання, відновлюваної енергетики та енергоефективності, що реалізуються місцевою для підготовки до зими.

Як зазначається на сайті ЄІБ, допомога спрямована на підтримку проєктів, що реалізуються органами місцевої влади, з метою оперативного відновлення та захисту пошкоджених або непрацюючих теплових електростанцій, забезпечення базових комунальних послуг у зимовий період та зміцнення енергетичної безпеки країни.

Кредити сприятимуть впровадженню низки сучасних рішень, зокрема:малих газових ТЕЦ, сонячних електростанцій із накопичувачами енергії та інших систем зберігання, які підвищують стійкість енергосистеми, децентралізованого теплогенерування, заходів для посилення фізичного та кіберзахисту енергетичної інфраструктури, теплових насосів, систем накопичення тепла та відповідних мереж відновлюваних джерел тепла.

Також кошти реалізуються на проєкти з енергоефективності у громадських будівлях.

За словами Юрія Каціона, заступника голови правління Ощадбанку, відповідального за корпоративний бізнес, банк є лідером у фінансуванні муніципалітетів. Станом на 1 травня 2025 року Ощад мав відповідну частку ринку у 57%.