"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse на полях URC-2025 у Римі фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за технологією американської компанії, повідомив глава "Енергоатома" Петро Котін.

"Ми підписали меморандум, який закріплює все, що вже зроблено з Westinghouse. Були великі перемовини про умови передачі їхньої технології на виробництво ядерного палива в Україні. Як ви знаєте, ми вже виробляємо компоненти до цього палива, і вони передали нам ліцензію, що ми маємо право на організацію цього виробництва за їхньою технологією. І це якраз була резюмуюча частина документів", – сказав Котін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після підписання меморандуму.

За його словами, що стосується виробництва палива, то обсяг угоди з Westinghouse розглядається в межах $20 млн.

"А що стосується взагалі співробітництва з Westinghouse, то, звичайно, там дуже великі проєкти, мільярдні проєкти під будівництво нових енергоблоків", – зазначив глава "Енергоатома".

Він також наголосив, що згодом буде підписана ще одна угода – на постачання обладнання для виробництва ядерного палива за американською технологією.

"Вона практично готова, протягом двох місяців ми її підпишемо. Після цього ми розпочинаємо процес організації виробництва ядерного палива в Україні", – пояснив Котін.

Як повідомлялося, у червні 2022 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива для всіх АЕС України.

У вересні 2023 року "Енергоатом" став першою у світі енергогенеруючою компанією, яка експлуатує реактори радянського дизайну, але реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440. Україна не закуповує ядерне паливо в Росії з 2020 року.