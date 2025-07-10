Інтерфакс-Україна
Економіка
18:09 10.07.2025

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

2 хв читати
"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse на полях URC-2025 у Римі фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за технологією американської компанії, повідомив глава "Енергоатома" Петро Котін.

"Ми підписали меморандум, який закріплює все, що вже зроблено з Westinghouse. Були великі перемовини про умови передачі їхньої технології на виробництво ядерного палива в Україні. Як ви знаєте, ми вже виробляємо компоненти до цього палива, і вони передали нам ліцензію, що ми маємо право на організацію цього виробництва за їхньою технологією. І це якраз була резюмуюча частина документів", – сказав Котін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після підписання меморандуму.

За його словами, що стосується виробництва палива, то обсяг угоди з Westinghouse розглядається в межах $20 млн.

"А що стосується взагалі співробітництва з Westinghouse, то, звичайно, там дуже великі проєкти, мільярдні проєкти під будівництво нових енергоблоків", – зазначив глава "Енергоатома".

Він також наголосив, що згодом буде підписана ще одна угода – на постачання обладнання для виробництва ядерного палива за американською технологією.

"Вона практично готова, протягом двох місяців ми її підпишемо. Після цього ми розпочинаємо процес організації виробництва ядерного палива в Україні", – пояснив Котін.

Як повідомлялося, у червні 2022 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива для всіх АЕС України.

У вересні 2023 року "Енергоатом" став першою у світі енергогенеруючою компанією, яка експлуатує реактори радянського дизайну, але реалізувала проєкт із диверсифікації ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 і ВВЕР-440. Україна не закуповує ядерне паливо в Росії з 2020 року.

Теги: #енергоатом #westinghouse #urc_2025

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:26 10.07.2025
"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні заводу SMR та контейнерів для ВЯП за технологією Holtec – Котін з URC-2025

"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні заводу SMR та контейнерів для ВЯП за технологією Holtec – Котін з URC-2025

18:24 10.07.2025
Держагентство відновлення та "Метінвест" на URC-2025 представили проєкт "Цитадель" сталевих укриттів для шкіл

Держагентство відновлення та "Метінвест" на URC-2025 представили проєкт "Цитадель" сталевих укриттів для шкіл

15:47 10.07.2025
На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

15:28 10.07.2025
Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

15:17 10.07.2025
Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення – Мелоні

Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення – Мелоні

14:54 10.07.2025
"Центренерго" та Swedfund на полях URC-2025 домовились про співпрацю в розвитку енергоміксу компанії – СЕО

"Центренерго" та Swedfund на полях URC-2025 домовились про співпрацю в розвитку енергоміксу компанії – СЕО

14:49 09.07.2025
Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія

Фінансовий стан "Енергоатому" та ремонтна кампанія на АЕС під загрозою внаслідок дій ДВС – компанія

15:30 14.06.2025
Монопольне становище "Енергоатому" та обмежений імпорт сприяють найвищій ціні української е/е в Європі – ексміністерка енергетики

Монопольне становище "Енергоатому" та обмежений імпорт сприяють найвищій ціні української е/е в Європі – ексміністерка енергетики

12:37 20.05.2025
"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

11:31 13.05.2025
Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

ВАЖЛИВЕ

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

ОСТАННЄ

Міністр фінансів США закликав МФО співпрацювати з Американсько-Українським інвестфондом відновлення

Американцям потрібно $839 тис. для фінансового комфорту - опитування

ЄІБ надасть Укргазбанку кредити на суму EUR120 млн для підтримки МСП та реалізацію енергопроєктів

ЄІБ надасть Ощадбанку кредит на EUR50 млн для енергопроєктів

Укрексімбанк та SACE (Італія) підписали Меморандум про взаєморозуміння для розвитку міжнародного співробітництва

ЄІБ розширив грантові програми для зміцнення енергетичної стійкості громад загальним бюджетом біля EUR40 млн

ЄС надав новий пакет підтримки України в EUR600 млн

Україні після перегляду квот на поставки пшениці до ЄС потрібно знайти нові ринки для 3,2 млн тонн, допомогти могло б ЕКА – думка

Трейдери в 2024/25 МР не експортували з України 16,2 млн тонн зерна, загроз для внутрішньої продовольчої безпеки немає - УЗА

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА