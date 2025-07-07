Інтерфакс-Україна
Економіка
20:36 07.07.2025

Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

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Трамп оголосив про введення 25% мит на товари з Японії та Південної Кореї

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мит на Японію та Південну Корею в листах, опублікованих у соціальних мережах.

Дональд Трамп опублікував листи до лідерів Японії та Південної Кореї, в яких оголосив про введення нових 25-відсоткових мит на експорт обох країн до Сполучених Штатів та підвищення мит на товари, що переправляються через ці країни.

У понеділок він опублікував у соцмережі Truth Social два офіційні листи, адресовані президенту Південної Кореї Лі Чже Мену і прем'єр-міністру Японії Сігеру Ісібі.

"Починаючи з 1 серпня 2025 року ми запровадимо тариф у розмірі всього 25% на будь-які японські товари, що надходять до Сполучених Штатів, окрім усіх галузевих тарифів", - йдеться в листі Білого дому, адресованому японському прем'єру.

У листі, надісланому південнокорейському президенту, ідеться: "Починаючи з 1 серпня 2025 року ми запровадимо тариф лише 25% на всі корейські товари, що надходять до США, окремо від усіх галузевих тарифів. Товари, переправлені транзитом для обходу більш високого тарифу, також будуть обкладатися цим підвищеним тарифом".

Трамп оголосив про введення підвищених мит на імпорт на початку квітня, проте потім відклав цей захід на 90 днів, щоб за цей термін провести переговори щодо торговельних угод. Термін спливає 9 липня, і раніше президент дав зрозуміти, що продовжуватися він не буде. За цей час США вдалося укласти торговельну угоду з В'єтнамом, а також рамкові угоди з Китаєм і Великобританією.

Раніше повідомлялось, що розмір мит, введених з боку США становив для Японії - 24%. Але Трамп повідомив 9 квітня, що ухвалив рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення митних тарифів на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які запросили діалог із цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни платитимуть мита в мінімальному розмірі - 10%. Але крім того, в Токіо хочуть, щоб США переглянули і мита в 25% на автомобілі.

 

 

Теги: #переговори #мита #японія #сша

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