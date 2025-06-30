НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про застосування до КС "Світ" та КС "Захист" заходи впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів.

Як повідомляється на сайті НБУ, заходи впливу застосовані у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року окремого різновиду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою, на підставі стандартної ліцензії, а саме надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок. А саме укладення нових, продовження, та внесення змін до діючих кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% регулятивного капіталу кредитної спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 червня 2025 року.