Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп має всі важелі та рішучість для того, щоб припинити війну, Україна підтримала всі пропозиції, заявив президент Володимир Зеленський.

"Президент Сполучених Штатів має важелі, має рішучість. Україна підтримала всі пропозиції президента Трампа. Починаючи ще від лютого. Припинення вогню. Всі формати підтримали. Зустріч із російською стороною ми забезпечили. І забезпечили конструктивно", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський також зазначив, що українська сторона зробила обміни, готує наступні та розраховує на результат.

"Вже більше розуміння щодо списків. Розраховуємо на результат. Так само потрібен результат на рівні лідерів. Достойний результат, щоб життя людей зберегти. Щоб світ цінував результати. Був вдячний лідеру, який його принесе", - сказав він.

За словами Зеленського, контакти з американською стороною тривають майже цілодобово і на різних рівнях.

"І ми не робимо все публічно. Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить все, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, вбивствах, на легалізацію окупації нашої землі. Хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим. І це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах", - зазначив Зеленський.

За його словами, це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України.