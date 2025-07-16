Інтерфакс-Україна
Події
11:33 16.07.2025

Трамп про вплив дружини на його рішення щодо допомоги Україні: Вона дуже розумна і хоче, щоб люди перестали помирати

1 хв читати
Трамп про вплив дружини на його рішення щодо допомоги Україні: Вона дуже розумна і хоче, щоб люди перестали помирати
Фото: AP

Президент США Дональд Трамп відзначив позицію своєї дружини Меланії щодо російсько-української війни, назвавши її нейтральною та спрямованою на припинення масової загибелі людей.

"Вона дуже розумна, дуже нейтральна, у певному сенсі дуже нейтральна. Вона трохи схожа на мене, вона хотіла б бачити, як люди перестають вмирати", - відповів Трамп журналістам на запитання про вплив Меланії та його рішення продавати зброю для України через НАТО.

"Люди питають, чи ви за ту чи іншу сторону? Я за те, щоб люди перестали вмирати. У нас щонайменше 5000, 6000 і 7000 людей на тиждень. І це не враховуючи людей з міст і селищ, на які скидають ракети. Я маю на увазі, що люди гинуть у містах і селищах", - додав президент США.

Теги: #меланія_трамп #трамп #вплив

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 16.07.2025
Єрмак в інтерв'ю NY Post відзначив важливість того, щоб Трамп тиснув на РФ, що наблизило б мир для всього світу

Єрмак в інтерв'ю NY Post відзначив важливість того, щоб Трамп тиснув на РФ, що наблизило б мир для всього світу

08:45 16.07.2025
Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

20:54 15.07.2025
Трамп не виключив, що його дедлайн для припинення війни РФ проти України зрештою може становити менше ніж 50 днів

Трамп не виключив, що його дедлайн для припинення війни РФ проти України зрештою може становити менше ніж 50 днів

10:18 15.07.2025
Трамп пішов на ескалацію з РФ, бо Путін його не поважає і вестиме переговори лише за наявності загроз – ЗМІ

Трамп пішов на ескалацію з РФ, бо Путін його не поважає і вестиме переговори лише за наявності загроз – ЗМІ

19:10 30.06.2025
НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

НБУ обмежив двом КС окремі види фінансових послуг до кінця року

11:23 13.06.2025
Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

11:16 13.06.2025
Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

Позитивне ставлення до РФ засвідчують 3% українців, 10% вважають російський "мирний план" прийнятним – дослідження

20:59 05.06.2025
Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

Зміни клімату Землі вчетверо збільшать імовірність військових конфліктів у світі, вважають у Єврокомісії

17:56 23.04.2025
Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

Росія посилює вплив у Африці, прикриваючись боротьбою з епідеміями – ЦПД

11:24 23.01.2025
Прем'єр Хорватії наголошує на зростанні впливу РФ на демократичні процеси у всій Європі

Прем'єр Хорватії наголошує на зростанні впливу РФ на демократичні процеси у всій Європі

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

У Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Шмигаля

Оператори ворожих дронів знищені в окупованому Токмаку - ГУР

Захисники України в ніч на 16 липня знищили 198 із 400 задіяних ворогом дронів

Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

ОСТАННЄ

Кремінь побажав мужності, терпіння і мудрості новому мовному омбудсмену Івановській

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

Мінкультури погодило преміювання гендиректора "Укрінформу" і його заступників у 165-215% до окладу

Ексчиновнику Міноборони повідомлено про підозру: його службова недбалість призвела до 275 млн грн збитків

"Суспільне" отримало понад 500 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2025"

Келлогу показали зразки БПЛА українського виробництва, зокрема спільні із США розробки

Громадянину Індії повідомлено про підозру у сприянні студентам-медикам у складанні іспиту КРОК — прокуратура

Однією з мішеней росіян під час атаки була енергетична інфраструктура - Зеленський

У Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Шмигаля

В Нікополі одна загибла і 5 травмованих внаслідок ранкового обстрілу міста окупантами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА