Трамп про вплив дружини на його рішення щодо допомоги Україні: Вона дуже розумна і хоче, щоб люди перестали помирати

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Президент США Дональд Трамп відзначив позицію своєї дружини Меланії щодо російсько-української війни, назвавши її нейтральною та спрямованою на припинення масової загибелі людей.

"Вона дуже розумна, дуже нейтральна, у певному сенсі дуже нейтральна. Вона трохи схожа на мене, вона хотіла б бачити, як люди перестають вмирати", - відповів Трамп журналістам на запитання про вплив Меланії та його рішення продавати зброю для України через НАТО.

"Люди питають, чи ви за ту чи іншу сторону? Я за те, щоб люди перестали вмирати. У нас щонайменше 5000, 6000 і 7000 людей на тиждень. І це не враховуючи людей з міст і селищ, на які скидають ракети. Я маю на увазі, що люди гинуть у містах і селищах", - додав президент США.