ПриватБанк зберіг пільгові умови для міжнародних переказів до кінця 2025р

Державний ПриватБанк (Київ) продовжив дію знижених тарифів на міжнародні перекази у Приват24 на закордонні картки по всьому світу до 31 грудня 2025 року.

"Для всіх клієнтів банку до 31 грудня 2025 року тарифи на міжнародні перекази з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн)", - повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Повідомляється, що здійснити переказ із картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб-версію Приват24. Такі перекази доступні лише з валютних карток ПриватБанку у доларах США або євро.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк посідав перше місце за загальними активами - 945,4 млрд грн, або 25,2% ринку серед 61-го банку.