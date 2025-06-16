Інтерфакс-Україна
Економіка
17:29 16.06.2025

Обсяг виплаченого українцям нацкешбеку за квітень зріс майже на 0,5% - Мінекономіки

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Обсяг виплаченого українцям нацкешбеку за квітень зріс майже на 0,5% - Мінекономіки

Кабінет міністрів за квітень виплатив 3,4 млн українцям 445 млн грн в рамках програми “Національний кешбек”, порівняно з березнем кількість отримувачів не змінилась, проте обсяг зріс на 2 млн грн, або 0,45%, повідомило Міністерство економіки у понеділок.

“Кошти отримали ті, хто накопичив понад 2 грн кешбеку та активував картку для виплат Національний кешбек у застосунку “Дія”, - йдеться у публікації на сайті міністерства.

У Мінекономіки нагадали, що за вересень-2024 року (період бета-тестування) українці отримали 37,2 млн грн. Повноцінний запуск програми відбувся 11 жовтня, у цьому ж місяці обсяг збільшився втричі - до 119,2 млн грн. Далі обсяг виплат зростав: у листопаді він сягнув 232 млн грн, за грудень і січень – 714 млн грн, у лютому – 384 млн грн.

Зазначається, що мета програми - зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Для споживачів у програмі зареєстровано близько 400 тис. товарів серед яких продукти харчування, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметика, побутова хімія, засоби гігієни, меблі, товари для дому, товари для тварин тощо.

Як повідомлялося, 11 жовтня перша віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила про завершення бета-тестування програми “Національний кешбек” і рішення запустити національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць. Кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Згідно з інформацією на сайті міністерства, до цієї програми уже доєдналися 20 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, банк “Глобус”, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, банк “Кредит Дніпро”, Правекс банк (не емітує картки для виплат кешбеку), Креди Агриколь Банк, банк “Кліринговий Дім”, Радабанк, Райф, ОТР Bank, банк “Власний Рахунок” (не емітує картки для виплат кешбеку), Ідея Банк та МТБ Банк.

У держбюджеті на 2025 рік на програми “Зимова єПідтримка” та “Національний кешбек” передбачено 13 млрд грн, проте на початку червня Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету ще 2,4 млрд грн для виплат за програмою “Національний кешбек”.

Теги: #мінекономіки #нацкешбек #виплати

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