НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

Фото: НБУ

Члени комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП НБУ), розглядають можливість повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року, однак наразі схиляються до більш стриманих кроків, ніж очікувалося раніше,

"Наразі члени КМП припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі 2025 року, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше", - йдеться у підсумках дискусії, оприлюднених у понеділок на сайті центробанку.

Повідомляється, що учасники дискусії очікують відновлення циклу зниження облікової ставки НБУ після завершення цінового сплеску та зменшення ризику закріплення високої інфляції.

Також більшість членів КМП не виключають, що з огляду на поточні інфляційні тенденції та підвищені ризики – насамперед через наслідки війни та вплив несприятливої погоди на врожаї – зниження облікової ставки може бути відтерміноване.

"НБУ доведеться утримувати облікову ставку на поточному рівні довше та/або знижувати її повільніше, ніж передбачалося у квітневому макропрогнозі", - вважають члени комітету.

Декілька учасників також зауважили, що в разі зростання ризиків для стабільного повернення інфляції до цільового рівня 5% НБУ повинен бути готовим до подальшого посилення монетарної політики.

Водночас інший учасник зустрічі додав, що, згідно з результатами опитувань, респонденти - як фахові, так і нефахові - здебільшого вважають поточний рівень облікової ставки достатнім для протидії ціновому тиску й наразі не бачать доцільності посилювати процентну політику.

Відповідно, за його словами, збереження незмінної облікової ставки не спричинить додаткової турбулентності на фінансових ринках. Тобто банки належним чином відреагували на стимули НБУ, додав регулятор у повідомленні про підсумки дискусії.

Як повідомлялося, члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% на засіданні 4 червня в свою чергу НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5% річних із 6 червня.