"Ліси України" вперше закуплять партію харвесторів для формування лісу

ДП "Ліси України" в рамках інвестиційної програми на 2025 рік оголосило закупівлю партії з п’яти харвесторів для рубок догляду й формування лісу, повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.

"В Україні дуже гостра потреба у формуванні та оздоровленні молодих лісів. Накопичено величезні площі молодняків, особливо в північних регіонах. Потрібно їх правильно сформувати, через 15-25 років отримати здорові, стійкі до змін клімату насадження зі значно вищим запасом деревини. Втім, залучити підрядників для проведення рубок догляду стає дедалі складніше. В усьому світі для виконання таких робіт використовують лісозаготівельні машини - харвестори", - пояснили в держпідприємстві.

За інформацією "Лісів України", одна така машина заготовляє 60–70 куб. м деревини за день, що в три-чотири рази більше, ніж бригада з трьох працівників, які можуть заготовити 15–20 куб. м. При цьому середня вартість послуг із заготівлі деревини при таких рубках (без вивезення) — 425 грн/куб. м без ПДВ, а собівартість механізованої заготівлі — 300 грн/куб. м без ПДВ. За рік економія може становити понад 8 млн грн.

Оскільки подібна техніка на українському ринку практично не представлена, держпідприємство надіслало запити напряму заводам-виробникам.

"Закуповуємо харвестори на умовах вивезення з заводу – самі організуємо логістику та розмитнення. Таким чином збільшуємо конкуренцію і уникаємо переплат", - запевнило держпідприємство.

Як повідомлялося, інвестпрограма ДП "Ліси України" на 2025 рік передбачає закупівлю багатоопераційних лісозаготівельних машин, тракторів, лісовозних причепів, трелювальних тракторів (скіделів) на суму понад 636 млн грн.