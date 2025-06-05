Інтерфакс-Україна
Економіка
11:11 05.06.2025

Втрати сільського господарства від війни досягли $11,2 млрд – Інститут аграрної економіки

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Втрати сільського господарства від війни досягли $11,2 млрд – Інститут аграрної економіки

Прямі втрати сільського господарства внаслідок широкомасштабної збройної агресії РФ та тимчасової окупації її території станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд, повідомив завідувач відділу інвестиційного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки" Олександр Захарчук.

Науковці підрахували, що втрати від знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки наразі становлять $6,5 млрд (58%), від руйнування та виведення з ладу зерносховищ – $1,9 млрд (17%), внаслідок викрадення та втрати факторів виробництва та готової продукції – $1,9 млрд (17%), іншої нанесеної шкоди – $0,9 млрд (8%).

У розрізі видів сільськогосподарської техніки, за інформацією Захарчука, найбільші втрати припадають на сільськогосподарські трактори – близько 30,0 тис. одиниць, комбайни – 2,5 тис. одиниць, сівалки – 11,0 тис. одиниць, плуги – 8,7 тис. одиниць.

Серед основних шляхів повоєнного відновлення інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення агровиробництва, спрямованих на подолання негативних наслідків збройної агресії РФ проти України, вчені назвали створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій у розвиток та відновлення виробництва вітчизняної техніки, організацію спільних підприємств для виробництва інноваційної, високопродуктивної та екологічної техніки; спрощення ведення бізнесу та дозвільної системи, скорочення бюрократичних процедур; реалізацію державою протекціоністської політики; відновлення держпрограм для розвитку вітчизняного сільгоспмашинобудування, зокрема, міні техніки тощо.

"Реалізація низки заходів, спрямованих на виконання визначених завдань, сприятиме ефективному функціонуванню і розвитку сільгосппідприємств, а отже й зростанню результативності галузі й зміцненню продовольчої безпеки країни", - резюмував Захарчук.

Теги: #війна #сільське_господарство #втрати

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