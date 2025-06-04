Інтерфакс-Україна
Економіка
19:38 04.06.2025

Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

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Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 15,5% - опитування

Національний банк України (НБУ) з огляду на рівень інфляції за результатами квітня 15,1% та макроекономічні показники залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних на найближчому засіданні 5 червня, вважає переважна більшість опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів.

"Хоч інфляція наразі продовжує зростати, очікую, що НБУ на найближчому засіданні залишить облікову ставку без змін. Утримання ставки на поточному рівні дає змогу зберегти баланс між стримуванням інфляції та підтримкою поступового економічного відновлення", - сказала агентству начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банк Інна Провотар.

За її прогнозом, регулятор врахує очікуване послаблення інфляційного тиску наприкінці літа, зумовлене зниженням базового ефекту, стабілізацією цін на імпорт та загальним поліпшенням інфляційних очікувань

"Я очікую, що на червневому засіданні правління Національного банку України облікова ставка залишиться на рівні 15,5%. На сьогодні макроекономічні передумови не дають достатніх підстав для її зміни", - прокоментував акціонер та голова правління Unex Bank Іван Світек.

На його думку, в умовах, коли інфляційні очікування залишаються стабільними, а економіка все ще вразлива, НБУ, ймовірно, вважатиме за доцільне зберегти поточний рівень ставки.

"Надто раннє зниження може сформувати ризики для цінової стабільності та валютного ринку, водночас підвищення виглядало б передчасним і могло б створити додатковий тиск на вартість кредитування", - додав банкір.

"Ми не прогнозуємо зміни облікової ставки НБУ на засіданні 5 червня 2025 року", - такої ж думки дотримується директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Він вважає, що збереження облікової ставки відповідає сталій політиці Нацбанку в частині стабілізації валютного ринку, контролю над інфляційними очікуваннями, а також збереження привабливості гривневих інструментів.

"Ми розглядаємо базовий сценарій – утримання ставки на існуючому рівні, зважаючи що валютний ринок залишається відносно стабільним, проте важливим показником при прийнятті рішення будуть також дані щодо інфляції за травень 2025 року", - додав Супрунович.

Розділяє думку з колегами про те, що НБУ залишить облікову ставку на рівні 15,5% річних, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

"Із великою ймовірністю Нацбанк залишатиме облікову ставку на поточному рівні – 15,5%. Ми вважаємо, що останні тренди вказують на затухання інфляційного тиску, і вже у травні-червні відбуватиметься досить помітна зміна тренду", - прокоментував він.

Банкір наголошує, що у квітні вперше за останні 12 місяців відбулося зниження річної базової інфляції, що можна розглядати як обережний сигнал щодо впливу монетарної політики НБУ на інфляційні процеси.

"Враховуючи цей фактор, а також сигнали щодо зниження цін на перші продукти із продовольчої групи нового врожаю, помірковано оптимістичні оцінки перспектив врожаю на цей рік і необхідність додаткового часу для більш значного впливу поточної монетарної політики на інфляційні процеси, збереження облікової ставки виглядає найбільш раціональним варіантом в поточних умовах", - підсумував Печерицин.

Солідарний з думками колег і директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

"Виходячи з того, що анонсували в НБУ, навряд чи варто очікувати якихось суттєвих змін: скоріше за все монетарний комітет залишить без змін облікову ставку та операційний дизайн процентної політики. Тобто можна сказати, що Нацбанк збереже "статус кво", відтак не варто очікувати суттєвої корекції ставок за кредитами та гривневими депозитами", - вважає Замотаєв.

Він пояснює це тим, що у квітні-травні інфляція досягла свого піка й поволі, як прогнозується, почне зворотний рух, тому в "теперішніх економічних умовах, принаймні до наступного засідання монетарного комітету (24 липня), ми "житимемо" в умовах облікової ставки 15,5%".

"З огляду на макроекономічні показники та рівень інфляції, очікуємо, що ставка залишиться на тому ж рівні або трохи зросте — на 0,5%", – поділилися своїми очікуваннями керівник напряму з роздрібного бізнесу Сенс Банку Юлія Тур.

Як повідомлялось, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. – до 15,5% річних, але 18 квітня зберіг її на цьому рівні. Як стало відомо трохи пізніше, рішення про збереження ставки тоді підтримали всі з 11 членів комітету монетарної політики (КМП).

Теги: #облікова_ставка #нбу

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