Інтерфакс-Україна
Економіка
17:34 04.06.2025

Кабмін виділив 2,4 млрд грн на "Національний кешбек" і 200 млн грн - на компенсацію вартості української промислової техніки - Шмигаль

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Кабмін виділив 2,4 млрд грн на "Національний кешбек" і 200 млн грн - на компенсацію вартості української промислової техніки - Шмигаль

Кабінет міністрів виділив 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек", а також 200 млн грн - для виплат за програмою компенсації вартості української промислової техніки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо реалізацію комплексної політики "Зроблено в Україні". Розбудовуємо мережу індустріальних парків. Сьогодні реєструємо ще один такий промисловий майданчик на Хмельниччині. У його планах налагодити переробку агропродукції та створити не менше 350 робочих місць. Маємо вже близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створено за останні півтора роки. Держава надає фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури в цих локаціях. Минулого року перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Крім того, за його словами, 2,4 млрд грн Кабмін виділив з резервного фонду державного бюджету для виплат за програмою "Національний кешбек", а також 200 млн грн — для виплат за програмою компенсації вартості української промислової техніки.

"Створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80-ти її нових видів", - додав він.

Теги: #шмигаль #нацкешбек

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