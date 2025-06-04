Інтерфакс-Україна
Економіка
15:33 04.06.2025

Зміни у статут "Укренерго" можуть загальмувати міжнародне фінансування та призначення керівника – думка

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Внесення Міністерством енергетики змін до статуту НЕК "Укренерго" може негативно вплинути на залучення компанією міжнародного фінансування, а також загальмувати призначення керівника компанії за конкурсом, вважає керівник ГС "Асоціація енергоефективності та енергозбереження", екскерівник департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Олександр Візір.

"Міністерство енергетики як акціонер "Укренерго", звісно, мало право вносити зміни у статут компанії. І сама норма про кваліфіковану більшість голосів, необхідну для призначення голови правління, з правової точки зору абсолютно законна. Але виникає низка питань до того, в який спосіб це було зроблено і чому. Наприклад, наскільки мені відомо, зміни до статуту не погоджували з наглядовою радою "Укренерго", а також з кредиторами цієї компанії, що є умовою кредитних договорів у більшості випадків", – пояснив Візір у коментарі "Енергореформі" в середу.

За його словами, такі дії можуть викликати гостру реакцію з боку кредиторів компанії, а також вкрай негативно вплинути на подальше залучення нею міжнародного фінансування, вирішення питання з дефолтом та погашення заборгованості на балансуючому ринку.

Візір переконаний, що це також загальмує призначення за конкурсом голови правління "Укренерго", яке вже давно мало відбутися, оскільки члени наглядової ради – представники держави та Міненерго, як суб’єкт, що їх призначає, можуть тепер фактично блокувати кандидатури незалежних представників.

"За моєю інформацією, у незалежних представників наглядової ради і акціонера дуже різні погляди на те, хто має очолити "Укренерго". І власне, зміни до статуту у частині структури голосів для призначення керівника у розпал конкурсу дають грунт для висновків, що акціонер не може погодитися з обраними наглядовою радою кандидатами", - вважає Візір.

Він також звернув увагу, що нова редакція статуту зареєстрована у Голосіївській районній держадміністрації, хоча "Укренерго" зареєстроване у Шевченківському районі, як і Міністерство енергетики. Крім того, Візір зауважив, що статут реєстрував акціонер, а не емітент, до чого також виникає питання.

"Так, Міненерго мало право змінити статут, а от чи мало право подавати його на реєстрацію чи уповноважувати когось це зробити – це вже дуже сумнівне питання. Я дотримуюся позиції, що не мало такого права. Статут мав реєструвати очільник компанії Олексій Брехт, як в.о. голови правління, або людина з довіреністю від "Укренерго", – підкреслив Візір.

Здійснення зміни статуту підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – згідно з ним, нова редакція статуту від 19 травня 2025 року зареєстрована 23 травня 2025 року в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Як повідомлялося з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, Міненерго змінило статути ОГТСУ та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів НР для призначення керівників. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Депутат зазначив, що в такий спосіб "міністерство фактично надає право вето в руки представників держави і де-факто позбавляє незалежних членів можливості ухвалювати рішення стосовно менеджменту". Він також додав, що такі зміни мали бути погоджені з кредиторами: ЄБРР, ЄІБ, МБРР, а також з Energy Community.

У Міненерго на прохання "Енергореформи" прокоментувати своє рішення змінити статути відповіли так: "Ані міжнародні норми, ані українське законодавство не заперечують проти визначення в статутах господарських товариств, в тому числі тих, більше 50% акцій (часток) яких належить державі, кваліфікованої більшості для прийняття наглядовою радою рішень". Там також запропонували надіслати письмовий запит для отримання більш детальної інформації.

Нова наглядова рада "Укренерго" була сформована під кінець 2024 року: до неї ввійшли Юрій Бойко, Анатолій Гулей та Олексій Нікітін як представники держави, а також незалежні члени Патрік Грейхен, Луїджі де Францискі, Ян Монтелл та Еппе Кофод, який очолив НР.

Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління 5 лютого 2025 року, заявки приймалися до 14 березня включно.

НР "Укренерго" сформувала шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління, повідомили "Енергореформі" кілька джерел на ринку у кінці квітня. До нього увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.

У зв’язку з поданням генеральним директором ОГТСУ Дмитром Липпою заяви про дострокове припинення повноважень компанію з 10 квітня тимчасово, до завершення конкурсного відбору, очолює член дирекції, операційний директор Владислав Медведєв.

Прийом заявок від учасників конкурсу на посаду наступного очільника ОГТСУ завершився 31 березня.

Теги: #укренерго #олександр_візір

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