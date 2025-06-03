Інтерфакс-Україна
Економіка
12:11 03.06.2025

Світовий банк та Мінфін працюють над угодою на $1 млрд для підтримки українських реформ

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Світовий банк та Мінфін працюють над угодою на $1 млрд для підтримки українських реформ

Команда Світового банку та представники Міністерства фінансів працюють над узгодженням ключових параметрів угоди щодо позики на політику розвитку "Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO) обсягом щонайменше $1 млрд.

Згідно з повідомленням на сайті Мінфіну у вівторок, 2 червня в Києві розпочалась місія Світового банку з питань економічної політики та бідності. З 2 по 6 червня сторони обговорюють нову угоду для підтримки реформ в Україні та забезпечення нагальних бюджетних потреб. Вона передбачає залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), яку Україна отримає до кінця цього року.

"Світовий банк є одним із ключових стратегічних партнерів України у просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою DPO, завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки", – наводяться в повідомленні Мінфіну слова заступниці міністра фінансів Ольги Зикової.

Вона нагадала, що торік в межах механізму DPO до держбюджету надійшло близько $3,5 млрд за трьома проєктними угодами. Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінстабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, держпідприємствами, енергетичною сферою, банківським та розвитком приватного сектору

Підчас проведених наразі зустрічей сторони вже обговорили реформаційні заходи в соцсфері, які внесуть до умов нового DPO.

"З 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги. Це новий вид підтримки, який об'єднає кілька наявних соціальних виплат в одну. Базова допомога надаватиметься громадянам України, які відповідатимуть критеріям. Базовий розмір становитиме 4500 грн, отримувачі самостійно прийматимуть рішення про перехід на її отримання", - зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, якого цитує пресслужба відомства.

Він також поінформував про погодження Мінфіном законопроєкту щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з наступного року. Єрмоличев запевнив, що відомства планує не лише переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації, підвищення рівня народжуваності та заохочення батьків до економічного розвитку України.

Наступні кроки, які стосуються нової угоди, передбачають фіналізацію умов до кінця червня, виконання їх Україною до кінця жовтня та затвердження фінансування Радою директорів Світового банку у листопаді.

DPO – системний проєкт, спрямований на підтримку реформ в Україні. Передбачені проєктом кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов. Ключові реформи стосуються зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання.

 

Теги: #світовий_банк #реформи #мінфін

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