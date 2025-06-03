Інтерфакс-Україна
Економіка
10:08 03.06.2025

Нічна атака безпілотників зруйнувала частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області

1 хв читати

В Харківській області вночі в результаті атаки безпілотників сталася пожежа на сортувальному терміналі "Нової пошти", частина будівлі зруйнована.

"Внаслідок атаки ворога "шахедами" зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації", - повідомила "Нова пошта" в Телеграм у вівторок.

Раніше Головне управління ДСНС повідомило, що ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

На минулому тижні в результаті нічної атаки було зруйновано відділення і депо "Нової пошти" в Ізмаїлі (Одеська обл.) Компанія встановила мобільне відділення.

Теги: #пожежа #харківська_область #бпла #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 03.06.2025
Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

Сили оборони знешкодили вночі 75 з 112 ворожих дронів, в 11 місцях зафіксовані влучання

09:18 03.06.2025
На Харківщині 3 загиблих, 6 постраждалих через ворожі обстріли

На Харківщині 3 загиблих, 6 постраждалих через ворожі обстріли

04:52 03.06.2025
Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

Кількість постраждалих через атаку ворожих БпЛА в Чернігові зросла до чотирьох – МВА

03:40 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

03:26 03.06.2025
Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

Ворожі дрони впали на вулиці Чернігова, є поранені – МВА

18:51 02.06.2025
"Нова пошта" пояснила, що зміниться для посилок з післясплатою через посилення контролю держави за діяльністю підприємців

"Нова пошта" пояснила, що зміниться для посилок з післясплатою через посилення контролю держави за діяльністю підприємців

10:44 01.06.2025
Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу - Синєгубов

Одна людина загинула і 14 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу - Синєгубов

16:57 31.05.2025
Через ворожі удари по Куп’янську та Вовчанських Хуторах загинула жінка, постраждали три мирних жителі

Через ворожі удари по Куп’янську та Вовчанських Хуторах загинула жінка, постраждали три мирних жителі

15:09 31.05.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

Кількість постраждалих внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи

12:55 31.05.2025
Внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова постраждали три мирних жителі

Внаслідок ворожих авіаударів по передмістю Харкова постраждали три мирних жителі

ВАЖЛИВЕ

Україна з 2 червня має сплатити за ВВП-варантами $665,5 млн, але надалі наполягає на їх реструктуризації

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

ОСТАННЄ

ДТЕК залучив EUR67 млн кредиту Ощаду, UGB та ПУМБ на СНЕ

Шмигаль у Парижі провів зустрічі з представниками французького бізнесу

МА "Бориспіль" отримає технічну допомогу від Корейського агентства (KOICA)

"Кернел" у III кв.-2025ФР зменшив чистий прибуток в 2,5 рази

Мінрозвитку підготувало законопроект про перевірку транспорту перевізників швидкопсувних продуктів

"Метінвест" пропонує враховувати розмір бізнесу під час встановлення валютних обмежень

МХП планує збільшити частку EBITDA від небазових продуктів до 50+%, цікавиться ринком овочів

МАГАТЕ не фіксує на майданчику ЗАЕС конкретних дій РФ щодо намагання запуску енергоблоків – очільник ДІЯРУ

"Славскі" та "Рожанка Парк" підпишуть з урядом інвестдоговори про держпільги на реалізацію курортів у Карпатах

Експорт зерна в 2024/25 МР менше за минулорічний на 8 млн тонн - Мінагрополітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА