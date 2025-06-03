Нічна атака безпілотників зруйнувала частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області

В Харківській області вночі в результаті атаки безпілотників сталася пожежа на сортувальному терміналі "Нової пошти", частина будівлі зруйнована.

"Внаслідок атаки ворога "шахедами" зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації", - повідомила "Нова пошта" в Телеграм у вівторок.

Раніше Головне управління ДСНС повідомило, що ворог завдав ударів БпЛА по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа. Горіли 2 складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

На минулому тижні в результаті нічної атаки було зруйновано відділення і депо "Нової пошти" в Ізмаїлі (Одеська обл.) Компанія встановила мобільне відділення.