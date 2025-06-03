ДТЕК залучив EUR67 млн кредиту Ощаду, UGB та ПУМБ на СНЕ

Енергохолдинг ДТЕК отримав EUR67 млн кредиту від консорціуму українських банків в складі Ощадбанку, ПУМБ та Укргазбанку (UGB) на будівництво систем зберігання енергії (СНЕ) потужністю майже 200 МВт.

"ДТЕК залучив фінансування від трьох українських банків — Ощадбанку, ПУМБ і Укргазбанку на рекордну суму 3 млрд грн.

Це перший кредит такого масштабу в Україні для розвитку технологій накопичення енергії",- йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм у вівторок

Згідно з ним, кошти спрямують на будівництво п’яти сучасних резервних батарей загальною потужністю 180 МВт в різних регіонах України. За підрахунками компанії, ці установки зможуть одночасно постачати електроенергію для 600 000 родин.

ДТЕК наголосив, що це один із найбільших проєктів у Східній Європі.