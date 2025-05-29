БЕБ підозрює 50 тис. ФОП у протиправних схемах, більшість з них - молодь

Бюро економічної безпеки (БЕБ) стверджує, що існує понад 50 тис. фізосіб-підприємців, що залучені до протиправних схем з ухилення від сплати податків та виведення грошових коштів у готівку.

"Переважно це молодь, тобто студенти, які за винагороду надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків. Їх використання в комплексі з використанням персональних даних власників може дозволити зменшити сплату податків підприємствами реального сектора економіки орієнтовно на 70 млрд грн щорічно", - йдеться в повідомленні органу на сайті в четвер.

Для подолання таких проблем, під час зустрічі з Держподатслужбою (ДПС) та Держфіномном (ДСФМ), представники БЕБ запропонували створити Центр протидії податковим правопорушенням.

За словами керівника головного підрозділу детективів БЕБ Олександра Ткачука, створення Центру протидії податковим правопорушенням дозволить впровадити фінансово-податковий моніторинг підприємств аби підвищити ефективність роботи бюро.

Заступник Директора БЕБ Андрій Пащук зауважив, що варто напрацювати зміни до законодавства, які підсилять інституційну спроможність органів, залучених до протидії економічним правопорушенням, розробка узгодженої системи виявлення ризиків та впровадження євростандартів реагування на них, налагодження спільної аналітичної роботи.