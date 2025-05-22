Інтерфакс-Україна
Економіка
12:02 22.05.2025

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна

2 хв читати
Фонд ліквідації наслідків збройної агресії отримав 2 млрд грн за рік продажів санкційного майна

Загальна сума за рік роботи онлайн-аукціонів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі сягнула понад 2 млрд грн, їх спрямовано до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомило Міністерство економіки України.

"Понад 2 млрд грн, які держава вже отримала від продажу санкційного майна - це приклад того, як інструменти санкційної політики працюють на економіку. Через прозорі аукціони ми не лише наповнюємо бюджет, а й створюємо можливості для чесного бізнесу інвестувати у відбудову та розвиток", - наводяться слова першої віцепрем’єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко в публікації міністерства в четвер.

В Мінекономіки зазначають, що загалом за цей час відбулося шість успішних продажів санкційного майна. Вартість активів за підсумками торгів зросла майже вдвічі.

До переліку реалізованих лотів увійшли квартира (продана за 2,9 млн грн) та каменеобробне підприємство "Каштан" (5,91 млн грн) колаборанта Володимира Сальдо; квартира (продана за 4 млн грн) та агрокомпанія "Інвестагро" (зі стартовою ціною 24,5 млн грн) російського олігарха Михайла Шелкова; завод з виробництва упаковки "ПентоПак" (проданий за 103 млн грн) російсько-грецького олігарха Івана Саввіді; газобетонний завод "Аерок" (1,89 млрд грн) російського олігарха Андрія Молчанова.

Найдорожчим проданим через онлайн-аукціон активом став "Аерок": за нього переможець сплатив майже 1,9 млрд грн, а стартова ціна становила 965 млн грн. Водночас найбільшим попитом користувалася конфіскована квартира Сальдо в Одесі: за неї змагалося дев’ять учасників.

В Мінекономіки нагадали, що санкційне майно реалізується Фондом державного майна на онлайн-аукціонах Прозорро.Продажі відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1233 від 21 листопада 2023 року.

Теги: #продаж #майно #фонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 19.05.2025
ЄС створює фонд у 150 млрд євро для видачі кредитів на закупівлю озброєнь - ЗМІ

ЄС створює фонд у 150 млрд євро для видачі кредитів на закупівлю озброєнь - ЗМІ

20:29 13.05.2025
Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

06:41 03.05.2025
США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

20:32 02.05.2025
Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

Інвестфонд з відбудови Україна-США гарантуватиме закупівлі продукції на умовах "бери або плати" – Шмигаль

12:57 01.05.2025
Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

Доля інтернет-продажів Kormotech у Європі має зрости до 15% до 2028 р.

10:57 01.05.2025
Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

06:32 01.05.2025
Люксембург спрямовує EUR1 млн Фундації Олени Зеленської – глава МЗС

Люксембург спрямовує EUR1 млн Фундації Олени Зеленської – глава МЗС

15:05 30.04.2025
Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

19:06 25.04.2025
АРМА передає "Вінницяпобутхім" до ФДМУ для подальшої реалізації

АРМА передає "Вінницяпобутхім" до ФДМУ для подальшої реалізації

12:43 24.04.2025
Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

ВАЖЛИВЕ

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

ОСТАННЄ

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

Приєднання до SEPA може принести бізнесу і населенню Україні до EUR100 млн на рік – ІЕД

Ліміт суми кредиту за програмою "єОселя" має зростати пропорційно здорожчанню вартості житла – думка

НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

Найбільшу ділянку Земельного банку передано в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн - Мінекономіки

Україна працює над відкриттям до кінця 2025р всіх 45 категорій Реєстру збитків - Шмигаль

Комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу 18 з 19 претендентів

У разі примусового стягнення боргу за опалення переплата становитиме на 25% більше суми заборгованості – "Київтеплоенерго"

Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

Підписання Україною угоди про відкрите море стане свідченням відданості курсу євроінтеграції – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА