Інтерфакс-Україна
Економіка
12:34 19.05.2025

Кабмін розглядає виділення УЗ в травні 4,3 млрд грн компенсації збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах

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Кабмін розглядає виділення УЗ в травні 4,3 млрд грн компенсації збитків від пасажирських перевезень у прифронтових районах

Уряд до кінця травня може виділити АТ "Укрзалізниця" (УЗ) 4,3 млрд грн відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах.

"У рамках пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового стану товариством (АТ "Укрзалізниця" - ІФ-У) спільно з Міністерством розвитку громад та територій України направлено звернення на адресу Прем’єр-міністра України щодо погодження відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах, на суму 4,3 млрд грн за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України. Наразі дана ініціатива опрацьовується спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів України. Ухвалення остаточного рішення очікується в травні 2025 року", - повідомила УЗ в тексті фінансового звіту за 2024 рік, який опубліковано на сайті Мінекономіки.

"Укрзалізниця" у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

За 2024 рік винагороди правлінню АТ "Укрзалізниця" складалися, в основному, із заробітної плати та відповідних нарахувань та становили 54 737 тис. грн (2023 рік: 48 234 тис. грн). За 2024 рік винагороди членам наглядової ради становили 21 280 тис. грн (2023 рiк: 21 523 тис. грн).

Витрати УЗ на електроенергію в 2024 році зросли з 10,56 млрд грн до 16,97 млрд, а на пальне, навпаки, скоротилися з 10,27 до 8,67 млрд грн.

Теги: #укрзалізниця

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