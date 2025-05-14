Інтерфакс-Україна
Економіка
11:07 14.05.2025

Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування

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Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування

Кабінет міністрів перенаправив 2,781 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Згідно з постановою №548 від 13 травня, на бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" направлено залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 44 671,604 тис. грн, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки, а також залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 1 січня 2025 року в сумі 2 736 403,256 тис. грн, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, що надійшли в попередні роки та не використані у 2024 році.

Теги: #кошти #дороги

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