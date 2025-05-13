Інтерфакс-Україна
Економіка
11:50 13.05.2025

Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній

2 хв читати
Дефіцит кадрів відчувають 39% агрокомпаній

Сільське господарство входить до переліку галузей з найбільшим дефіцитом кадрів, наразі майже 39% агрокомпаній в Україні стикаються з труднощами у пошуку персоналу, йдеться у дослідженні "Оцінка ринку праці України 2024–2025", проведеного Helvetas Ukraine у співпраці з Державною службою зайнятості та Федерацією роботодавців України.

"У всіх опитуваннях, які ми проводимо серед учасників ВАР, проблематика ринку праці стабільно залишається серед найактуальніших. Йдеться насамперед про дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих фахівців. Але якщо говорити відверто, головна проблема — мобілізація", — зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Дмитро Кохан під час презентації дослідження.

Він наголосив, що, безумовно, оборона країни й захист української землі є пріоритетом. Водночас аграрна галузь, як і багато інших сфер економіки, гостро відчуває кадровий тиск, спричинений мобілізаційними процесами. Вагомими викликами для агросектору є урбанізація та відтік молоді з сільської місцевості, що ускладнює пошук кадрів на місцях.

"Це великий виклик — залучити молодь до сільського господарства. Але ми на своєму рівні вже працюємо: Всеукраїнська аграрна рада разом із "СвітОсвіт" запровадила освітню програму "Агросфера" у школах. Це факультативний курс, який знайомить учнів із сучасною аграрною галуззю. Наразі він реалізований у 150 школах, ще 85 викладачів проходять навчання, щоб наступного року охопити вже понад 230 навчальних закладів", — розповів заступник голови ВАР.

Кохан також звернув увагу на проблему якості професійної освіти.

"Сільськогосподарська техніка, з якою працюють наші підприємства, кардинально змінюється кожні п’ять років. Але в освітніх закладах часто бракує сучасної матеріально-технічної бази. Якщо викладач показує студенту старі моделі техніки, а на підприємстві треба працювати на сучасних — доводиться ще півтора року донавчати працівника на практиці. Держава має вкладатися в освіту та розвивати її в партнерстві з бізнесом", — резюмував представник ВАР.

У дослідженні "Оцінка ринку праці України 2024-2025" взяли участь близько 55 тис. роботодавців, які забезпечують роботою понад 4,2 млн людей

 

Теги: #дослідження #вар #кадри #агрокомпанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 12.05.2025
82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

18:55 12.05.2025
82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

18:20 12.05.2025
Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

Четвертину вакансій на українському ринку праці пропонує переробна промисловість - дослідження

12:54 06.05.2025
PwC звільнить 1,5 тис. співробітників у США

PwC звільнить 1,5 тис. співробітників у США

15:03 05.05.2025
Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження

Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження

12:09 05.05.2025
США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

США планують виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

15:20 02.05.2025
В агрохолдингах мобілізовано близько 9% персоналу, їм надається фінансова та психологічна підтримка - дослідження

В агрохолдингах мобілізовано близько 9% персоналу, їм надається фінансова та психологічна підтримка - дослідження

18:30 29.04.2025
В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

В Україні набули чинності нові правила проведення лабораторних досліджень молокопродуктів на ринках

15:37 29.04.2025
Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців, 79% опитаних купують їх за рахунок інших товарів - дослідження

13:14 29.04.2025
Індустріальний парк - точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів - Василь Хмельницький

Індустріальний парк - точка зростання економіки і магніт для інновацій, інвестицій і талантів - Василь Хмельницький

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

ОСТАННЄ

Щонайменше 13 працівників ЗАЕС окупанти незаконно позбавили волі

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р до 3,3% з 3,5%

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Мінсільгосп США очікує зростання експорту пшениці з України у 2025/26МР

"ДТЕК Енерго" планує щорічно викуповувати євробонди на суму до $100 млн та просить змін до умов їх випуску

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у I кварталі зросли на 6,7% – Держстат

Збитки від шахрайських операцій з картками у 2024р зросли на 37% за скорочення їх кількості на 1% – НБУ

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Експорт зерна із початку 2024/25 МР досяг 36,4 млн тонн - Мінагрополітики

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА