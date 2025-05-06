Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Станом на вівторок 6 травня на ринку "на добу наперед" (РДН) України зафіксовано найвищий середньодобовий показник індексу ціни BASE, якщо порівняти з 26 країнами Європи, – на рівні 6 277,52 грн/МВт*год.

Водночас, як свідчить телеграм-канал DaM Europe з посиланням на ENTSOE, найнижчий показник індексу BASE 6 травня склався на РДН Іспанії – 484,56 грн/МВт*год.

Таким чином, за даними ENTSOE, Україна, починаючи з 1 травня, шостий день поспіль утримує перше місце у Європі за ціною електричної енергії базового навантаження на внутрішньому спотовому ринку. Перед тим, у кінці минулого місяця Україна лідирувала за цим значенням три дні поспіль 27-29 квітня, а всього у квітні займала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН п'ять разів, у березні – щонайменше вісім разів.

Як написала у Facebook 3 травня ексміністерка енергетики Ольга Буславець, на минулому тижні у Європі, зокрема на західному кордоні України, спостерігалося істотне падіння цін на спотовому ринку е/е, основними чинниками чого стали падіння попиту зі зростанням температури повітря до понаднормового значення та зростання долі ВДЕ-генерації. Найбільше падіння було в Угорщині, де ціна становила в середньому EUR66/МВт*год, що на 32% нижче попереднього тижня. Ціна базового навантаження в робочі дні на минулому тижні становила у сусідніх країнах в середньому від EUR66/МВт*год у Словаччині до EUR69/МВт*год у Польщі.

Окрім того, за інформацією Буславець, у планово-попереджувальні ремонти в Україні на кінець минулого тижня були виведені чотири з п'яти атомних енергоблоків, що знаходяться на неокупованих територіях. Водночас зросло виробництво електроенергії на ТЕС та ТЕЦ для покриття додаткового попиту.

Як повідомлялося, Україна за підсумками 2024 року за показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.