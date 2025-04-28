Інтерфакс-Україна
Економіка
19:46 28.04.2025

МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

1 хв читати
МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

Міжнародне агентство з атомної енергії отримало підтвердження ядерного регулятора Іспанії про стабільність ситуації на АЕС та відсутність впливу збоїв в електропостачанні на ядерну безпеку, повідомив його гендиректор Рафаель Гроссі.

"МАГАТЕ отримало підтвердження ядерного регулятора Іспанії, що ситуація є стабільною та контрольованою та не впливає на ядерну безпеку чи захист", – написав він у мережі Х.

За його словами, деякі атомні електростанції використовують резервне зовнішнє електропостачання та поступово відновлюють зовнішнє електропостачання.

Як повідомлялося з посиланням на іспаномовні ЗМІ, масштабні перебої в електропостачанні зафіксовано на значній частині території Іспанії, включно зі столичним регіоном. Зокрема, відключення електроенергії торкнулося транспортної системи, включно з роботою аеропортів. Із метро Барселони і Мадрида довелося евакуювати пасажирів. Світлофори в низці міст не працюють.

У столиці Іспанії перенесли низку матчів тенісного турніру Madrid Open. Місцевий оператор електромереж Red Electrica повідомив, що спільно з енергетичними компаніями працює над відновленням електропостачання.
Крім того, фіксують збої в постачанні електроенергії в Португалії та частині регіонів Франції.

 

Теги: #магате #європа #збої

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 28.04.2025
У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта

У відключеннях електрики в Іспанії та Португалії немає ознак кібератаки – Кошта

18:17 28.04.2025
Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

Україна готова допомогти у відновленні електропостачання в Європі після масштабних збоїв – очільник Міненерго

03:13 28.04.2025
Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

03:12 28.04.2025
Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

Європа висловила співчуття Канаді через трагедію у Ванкувері

12:37 27.04.2025
Порошенко: Європі потрібно розвивати оборонну промисловість

Порошенко: Європі потрібно розвивати оборонну промисловість

20:18 25.04.2025
Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

Європа висунула контрпропозиції до мирної угоди: Україна отримує гарантії безпеки від США, територіальні питання вирішуватимуться після безумовної тиші

00:39 25.04.2025
МАГАТЕ повідомляє про перепади потужності на АЕС України

МАГАТЕ повідомляє про перепади потужності на АЕС України

00:39 25.04.2025
МАГАТЕ повідомляє про перепади потужностей на АЕС України

МАГАТЕ повідомляє про перепади потужностей на АЕС України

19:06 24.04.2025
Від російських ракет не захищена не лише Україна, а й уся Європа, треба збільшити спільне виробництво ППО – Порошенко

Від російських ракет не захищена не лише Україна, а й уся Європа, треба збільшити спільне виробництво ППО – Порошенко

13:04 24.04.2025
Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

Укргазбанк повідомив про можливі збої в роботі систем через нічну атаку РФ

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

ВВП-варанти були створені для економічної реальності, якої вже не існує, – міністр фінансів

Getin Holding продав Ідея Банк Тігіпку за $36,5 млн

Уряд спрямував в держбюджет 80% чистого прибутку за 2024р. Привату та 50% Ощаду

ОСТАННЄ

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

"Укренерго" досягла згоди щодо управління боргом за євробондами на $825 млн

Повне запровадження СВАМ обернеться для України мільярдними втратами та загрозою для євроінтеграції - НАДПУ

"ArcelorMittal Кривий Ріг" налаштований підвищити обсяги виробництва задля виходу на беззбитковість - СЕО

Виробництво молока в березні виросло на 27% порівняно з лютим - аналітики

Мінекономіки затвердило наглядові ради для семи ЦПТО

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли вдвічі

"Укргідроенерго" планує встановити за кошти Світового банку 197 МВт акумуляторних батарей і 35,9 МВт СЕС

МХП у 2024р. збільшив чистий прибуток на 1,4%, EBITDA - на 27% за зростання виручки на 0,8%

"Нафтогаз" спрямує EUR270 млн кредиту ЄБРР та EUR140 млн гранту Норвегії на закупівлю 1 млрд куб. м газу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА