Інтерфакс-Україна
Економіка
18:34 24.04.2025

Замовники лісоматеріалів заборгували "Лісам України" 500 млн грн

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Замовники лісоматеріалів заборгували "Лісам України" 500 млн грн

На складах ДП "Ліси України" чекає на відвантаження 100 тис. куб. м лісоматеріалів круглих, а бізнес наростив борг до 500 млн грн за вже поставлену продукцію, повідомила пресслужба держпідприємства.

У держпідприємстві нагадали, що під час останніх зустрічей із бізнесом звучала вимога збільшити заготівлю, оскільки ресурсу гостро не вистачає.

"Але ж факти свідчать про інше. З початку квітня на "гарячу лінію" ДП "Ліси України" не надійшло жодної скарги не невиконання договорів з поставки деревини з провини лісівників (єдиний випадок стосується конфлікту між підприємцями у Карпатському регіоні, заручниками якого стали наші працівники). Проте обсяг невибраної продукції на складах помітно зріс", - йдеться у повідомленні.

У "Лісах України" акцентували увагу на тому, що серед тих, хто не виконує зобов’язання, є компанії з топ-10.

Відповідальність бізнесу за зрив контрактів на даний час мінімальна. Покупці фактично нічим не ризикують. За суттєвих коливань цін на ринку іноді простіше не вибирати продукцію за незакритим контрактом і знову вийти на торги, пояснили у держпідприємстві.

Проте у ДП "Ліси України" внаслідок накопичення лісопродукції та перезавантаження складів зростають витрати на складування. Несвоєчасна оплата негативно впливає на стан розрахунків із виконавцями послуг (передусім із лісозаготівлі). Вимушена зупинка дестабілізує роботу заготівельників, втрачаються дефіцитні працівники, яких складно замінити.

"Наша компанія працює над вирішенням проблеми. Збільшуємо частку довгострокових контрактів. Ситуація, безумовно, нормалізується. Проте питання відповідальності бізнесу має бути обов’язково враховано у подальших дискусіях щодо збільшення заготівлі. Якщо вимагаємо, то і відповідаємо", - акцентувало держпідприємство.

Теги: #ліси_україни #замовники #борги

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