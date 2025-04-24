Ощадбанк домігся арешту у Франції EUR87 млн російських активів

Ощадбанк (Київ) зареєстрував арешт на російські активи у Франції на суму близько EUR87 млн у справі компенсації за втрачені кримські активи банку.

"Арешт російських активів, який відбувся, є частиною багаторічної системної роботи Ощадбанку, яка ведеться в низці юрисдикцій. Ощад діє відповідно до норм міжнародного права, забезпечуючи правовий захист", - повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у четвер.

Зазначається, що Французька республіка визнала рішення Арбітражного трибуналу, ухвалене у 2018 році за позовом Ощадбанку до РФ, щодо стягнення понад $1,11 млрд як компенсації за збитки, яких банк зазнав внаслідок незаконного привласнення його майна в Криму після окупації цієї території Росією.

Згідно з французьким законодавством, Ощадбанк як перший заявник має переважне право на задоволення своїх вимог за рахунок заарештованих активів

"Ми ретельно фіксуємо всі збитки, завдані банку після 2022 року, – вони стануть базою для подальших позовів проти країна-агресора", – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Арсен Мілютін.

За даними Національного банку України, Ощадбанк станом на початок 2025 року посідав друге місце за загальними активами (963,39 млрд грн, або 12,4%) серед 61 банку країни.