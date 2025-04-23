Перелік поновленої держпрограми компенсації вартості с/г техніки за рік розширився до 152 підприємств

За рік роботи поновленої Кабінетом міністрів програми компенсації 25% вартості української агротехніки вона розширилася до 152 машинобудівних підприємств, які пропонують аграріям придбати на її умовах 13 283 найменування техніки та обладнання, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Розвиток українського агромашинобудування – це наша стратегічна мета в рамках політики "Зроблено в Україні". Програма компенсації 25% вартості агротехніки створює стабільний попит на продукцію українських підприємств і стимулює інвестиції у виробництво. Зростання переліку до 152 виробників і понад 13 тисяч моделей свідчить, що бізнес бачить ефективність програми й активно долучається", – зазначила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, .зазначена програма - це дієвий механізм підтримки національної промисловості, створення нових робочих місць і посилення конкурентоспроможності українських виробників.

У міністерстві наголосили, що за рік дії програми до неї приєдналося 131 машинобудівне підприємство, а перелік техніки поповнився більш ніж 12,7 тис. найменувань. Найбільше розширення відбулося у 2024 році – одразу після поновлення програми виробники активно долучалися до неї. Тоді до участі в ній приєдналися 117 компаній і увійшло понад 11 тис. моделей. Програма продовжує розвиватися і в 2025 році – до неї доєдналося ще 14 виробників і понад 1500 нових позицій. Відтак уряд вже запланував фінансування цієї програми до кінця року.

Протягом року було реалізовано 6 180 одиниць техніки, що забезпечило понад 4 млрд грн виторгу (без ПДВ) для українських виробників. Держава своєю чергою компенсувала 989 млн грн агровиробникам, які придбали техніку з переліку. Завдяки зростанню замовлень українські виробники створили понад 1 000 нових робочих місць. Програма також сприяла скороченню імпорту агротехніки на 10%, констатували в Мінекономіки.