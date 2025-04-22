Національний банк зменшив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $221,77 млн, або на 41,4% – до $314,4 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Згідно з нею, Нацбанк протягом минулого тижня навіть купив на ринку $10 млн, останній раз це було на початку березня, а загалом з початку року купівля склала $33,5 млн проти $10,24 млрд продажу.

Таким чином чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень впали на 43,2% – до $304,4 млн.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать про зміну ситуації на готівковому ринку валюти: вперше з початку року продаж валюти перевищував купівлю. З $19,7 млн у понеділок чисте сальдо продажу знижувалось до $8,3 млн у вівторок, $1,2 млн у середу та $3,0 млн у четвер.

Протягом минулого тижня офіційний курс гривні щодо долара був волатильним: з позначки 41,3879 грн/$1 у понеділок він зміцнився до 41,1753 грн/$1 грн у середу, після чого знову ослаб до 41,3955 грн/$1 наприкінці тижня.

На готівковому ринку гривня за тиждень подешевшала на 10-14 коп. з розширенням маржі: курс купівлі – до 40,95 грн/$1, тоді як продажу – до 41,10 грн/$1.

Як зазначають аналітики КИТ Group, на початку квітня валютний ринок України продовжував демонструвати відносну стабільність у сегменті долара та помітне посилення євро: курс долара знижується під впливом зовнішньої слабкості долара США, тоді як курс євро зростає як унаслідок глобального тренда, так і через структурний попит на євровалюту в Україні.

"Загалом валютний ринок України характеризується зростанням ліквідності, звуженням спредів і зменшенням волатильності стосовно долара, що є свідченням формування відносної передбачуваності подальших курсових траєкторій", – вважають у КИТ Group.

Вони зауважили, що на внутрішньому ринку курси купівлі-продажу наблизилися до офіційного курсу НБУ: ринкові курси і купівлі, і продажу долара стали рухатися практично синхронно з офіційним, без суттєвих відхилень і рівновіддалено від офіційного — +\- 25 коп., що знижує волатильність ринку.

"У короткостроковому періоді (2–4 тижні) курс долара, найімовірніше, плавно рухатиметься в діапазоні 41,10–41,80 грн/$ з можливими коригуваннями в межах 20–30 копійок, пов’язаними із ситуативним попитом", - прогнозують в КИТ Group.

На їх думку, середньострокова перспектива (2–4 місяці) передбачає можливість повернення до діапазону 41,80–42,50 грн/$ у разі зростання інфляції, імпортної активності чи тиску на бюджет.