Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 1 – квітень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та імовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації

На початку квітня валютний ринок України продовжував демонструвати відносну стабільність у сегменті долара та помітне посилення євро.

Обидва процеси мають різні драйвери:

курс долара знижується під впливом зовнішньої слабкості долара США;

знижується під впливом зовнішньої слабкості долара США; курс євро зростає як унаслідок глобального тренда, так і через структурний попит на євровалюту в Україні;

зростає як унаслідок глобального тренда, так і через структурний попит на євровалюту в Україні; загалом валютний ринок України характеризується зростанням ліквідності, звуженням спредів і зменшенням волатильності стосовно долара, що є свідченням формування відносної передбачуваності подальших курсових траєкторій.

Внутрішні чинники та політика НБУ

Нацбанк продовжує дотримуватися політики м’якого контролю за валютним ринком, присутній на міжбанку та зберігає вплив на офіційний курс. При цьому ринкові котирування купівлі/продажу валют дедалі більше наближаються до офіційного курсу, що свідчить про зростання довіри до прогнозованості регуляторної політики.

Прискорення споживчої інфляції до 1,5% у березні (річна – 14,6%) і базової до 1,4% створює додатковий виклик: з одного боку, може сформувати стимули для підвищення облікової ставки НБУ, з іншого — підриває привабливість гривневих інструментів у коротко- та середньостроковому горизонті.

Також варто зазначити, що в березні українці зменшили чисту купівлю валюти в банках до $720 млн, що стало мінімумом кварталу. Це означає насичення ринку валютою, хоча попит усе ще перевищує пропозицію.

У подальшому варто звернути увагу на сальдо зовнішньої торгівлі України: за січень – березень 2025 року імпорт перевищив експорт удвічі ($18,5 млрд проти $9,9 млрд). Це свідчить про швидке «вимивання» валютної ліквідності з України. Втім, за умови збереження обсягів і ритмічності підтримки зовнішніх партнерів і кредиторів цей фактор може бути компенсований. В іншому разі рано чи пізно «вимивання» валютної ліквідності може стати приводом для нових валютних обмежень, насамперед для бізнесу і з меншою імовірністю — для населення.

Поточна структура імпорту, основу якого становлять машини, хімія та енергоносії, створює стійкий попит на валюту. Балансуючий фактор — сповільнення темпів імпорту, що може послабити тиск на гривню у коротко- та середньостроковому горизонті.

Крім того, за оцінками економічних експертів в обігу поза банківською системою може перебувати еквівалент $130 млрд готівкової валюти, які є стабілізаційним буфером для ринку.

Окрім міжнародних і структурних чинників фактором подальшого впливу на динаміку курсів долара та євро до гривні може стати активізація та наростання транзакцій населення та бізнесу між ключовими валютами для зміни їхніх часток у своїх портфелях заощаджень і накопичень. Це додасть ринку ліквідності, хоча може стати драйвером зміни курсів під впливом спекулятивного фактора. Цей тренд вже стає помітним для євро, який на фоні зростання все швидше набуває привабливості для заощаджень та отримання курсової премії.

Міжнародні фактори

Світовий валютний ринок перебуває в епіцентрі турбулентності через нову тарифну політику США, запроваджену президентом Дональдом Трампом. А ще більше — під впливом її непередбачуваності: новини та заяви, які сформували тренд на відкритті ринків, втрачають актуальність або спростовуються упродовж торгової сесії — це додає ринку нервозності та невизначеності, що змушує більшість економічних агентів підвищувати премії за ризик.

Ці процеси запустили небачену волатильність на багатьох ринках, включаючи товарно-сировинні та фондові, що змусило інвесторів із меншим апетитом до ризику збільшити попит на захисні активи, в тому числі на золото. Втеча ліквідності з долара ослабила його в певні моменти до 6-місячного мінімуму.

На цьому тлі євро укріплюється, а глобальні очікування щодо зниження ставки ФРС США зростають. Це створює технічний простір для подальшого зміцнення євро.

Огляд динаміки та прогноз курсу валют

Курс долара США

Упродовж першої декади квітня середній курс долара до гривні тримався стабільно низхідного тренда, що триває з початку 2025 року.

Діапазон коливань упродовж березня — початку квітня звузився до 41,20–41,80 грн/$, що відображає високу стабільність попиту та пропозиції на ринку. Це один із найвужчих коридорів за останні пів року.

Найнижче значення зафіксовано в районі 41,10 грн/$ у сегменті купівлі в перші дні квітня — на фоні ослаблення долара США на глобальних ринках і зниження попиту на валюту всередині країни.

Особливо показовим є подальше скорочення спреду між курсами купівлі та продажу: в січні він перевищував 1 грн, а у квітні зменшився до менш ніж 60 копійок, що свідчить про зростання валютної ліквідності, зменшення панічних або спекулятивних очікувань і підвищену конкуренцію між операторами валютного ринку, які орієнтуються на офіційний курс НБУ й утримують конкурентний спред у прийнятних для ринку межах.

Ще один важливий індикатор — наближення курсів купівлі-продажу до офіційного курсу НБУ: ринкові курси і купівлі, і продажу долара стали рухатися практично синхронно з офіційним, без суттєвих відхилень і рівновіддалено від офіційного — +\- 25 коп., що знижує волатильність ринку.

У короткостроковому періоді (2–4 тижні) курс долара, найімовірніше, плавно рухатиметься в діапазоні 41,10–41,80 грн/$ з можливими коригуваннями в межах 20–30 копійок , пов’язаними із ситуативним попитом.

курс долара, найімовірніше, плавно рухатиметься з можливими коригуваннями в межах , пов’язаними із ситуативним попитом. Середньострокова перспектива (2–4 місяці) передбачає можливість повернення до діапазону 41,80–42,50 грн/$ у разі зростання інфляції, імпортної активності чи тиску на бюджет.

передбачає у разі зростання інфляції, імпортної активності чи тиску на бюджет. У довгостроковій перспективі (6+ місяців) ми зберігаємо прогноз щодо збереження потенціалу зміщення курсу в напрямку 45,00 грн/$.

Курс євро

Упродовж березня та першої декади квітня курс євро до гривні демонстрував виразний висхідний тренд, компенсувавши держателям євровалюти та відігравши всі корекції з початку року, досягнувши найвищих значень із початку року та навіть пікового перед початком спаду значення на середину жовтня 2024 року.

Особливо помітним стає розширення спреду між курсами купівлі та продажу: якщо раніше він коливався в межах 60–70 копійок, то в квітні подекуди сягає 1 грн, а в деяких операторів валютного ринку — понад 2. Це є індикатором зростання волатильності та нервовості учасників ринку — його оператори закладають підвищені ризики в маржу, очікуючи подальшого посилення євро.

Зростання премії ринку до офіційного курсу яскраво свідчить про формування стійких очікувань подальшого зміцнення євро, яке ринок намагається відіграти на випередження.

Паралельно спостерігається збільшення розриву між ринковими котируваннями й офіційним курсом НБУ, який відстає від динаміки ринку. Оператори валютного ринку оперативніше реагують на інформаційний та економічний фон, які грають на користь зміцнення євро до долара.

У короткостроковій перспективі (2–4 тижні) євро з високою імовірністю може консолідуватись у діапазоні 46–47,50 грн/євро з потенційними короткими корекціями після стрімкого зростання.

євро з високою імовірністю може з потенційними короткими корекціями після стрімкого зростання. У середньостроковому періоді (2–4 місяці) — в разі позитивних сигналів з ЄС або подальшого ослаблення долара — ймовірне тестування більш високих рівнів до 48–49 грн/євро .

— в разі позитивних сигналів з ЄС або подальшого ослаблення долара — . У довгостроковому горизонті (6+ місяців) євро має явні структурні переваги : зростаюча частка в імпорті, зростання популярності як інструмента заощадження та глобальна фінансова перебудова, що зміщує акценти з долара на євро.

євро має явні : зростаюча частка в імпорті, зростання популярності як інструмента заощадження та глобальна фінансова перебудова, що зміщує акценти з долара на євро. З огляду на динамічну суперечливу інформацію у цьому випуску ми утримаємось від надання довгострокового прогнозу по євро в абсолютних значеннях, хоча акцентуємо: пара євро/гривня залишається однією з найбільш чутливих і волатильних, що вимагає постійної підвищеної уваги з боку бізнесу та інвесторів під час планування валютної структури.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

З огляду на динамічну ситуацію в поточному огляді ми розділимо рекомендації на два окремих блоки:

базові рекомендації — допоможуть уникнути валютно-курсових ризиків або мінімізувати втрати;

— допоможуть уникнути валютно-курсових ризиків або мінімізувати втрати; оновлені рекомендації — допоможуть зорієнтуватись для перегляду інвестиційно-ощадних стратегій.

Базові рекомендації, які зберігають актуальність:

Диверсифікація валютного портфеля — базова стратегія.

Євро демонструє волатильність і потенціал зростання, а долар — слабкість на тлі глобальних подій. Рекомендовано тримати частину активів у євро, особливо за наявності відповідних зобов’язань. Долар — інструмент короткострокової ліквідності та хеджу.

Максимальна ліквідність — безумовний пріоритет.

Усі валютні активи мають бути легко доступні для оперативного маневру — це ключова умова з огляду на глобальну турбулентність і політичні ризики.

Гривню утримувати у функціональному обсязі.

Стабільність гривні зберігається, однак інфляційний фон і потенційні курсові ризики в ІІ–ІІІ кварталах 2025 року не дозволяють тримати великий надлишок гривні. За можливості уникати зв’язування гривневої ліквідності в інструментах із фіксованими термінами чи без можливості перегляду дохідності.

Оновлені та доповнені рекомендації

Зміна частки валют у портфелі: плавна міграція з долара в євро.

Доцільно поступово ребалансувати портфель у бік євро. Він дедалі більше використовується в розрахунках і потенційно надає кращу курсову премію.

Майте запас міцності та страхуйте ризики.

Слід закладати буфери на форвардні коливання курсу, які ймовірні на тлі стійкого перевищення імпорту над експортом і ризиків сповільнення чи зменшення зовнішнього фінансування країни.

Валютні спекуляції — з підвищеним рівнем обережності.

Поточна ринкова волатильність, особливо в парі євро/гривня, несе підвищені ризики. Спекуляції можливі лише для досвідчених гравців із наявним доступом до швидких і вигідних інструментів на умовах, більш вигідних за стандартні ринкові.

Сценарне планування в довгостроковій стратегії.

Світовий економічний ландшафт стрімко змінюється у навіть за умови стабілізації тривалий час буде шукати нові точки рівноваги. Відмовтесь від жорсткої фіксації валютних орієнтирів на довгі горизонти та заздалегідь плануйте альтернативні інвестиційно-ощадні сценарії.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.