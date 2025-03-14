Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Фото: Kyt_group_march

Випуск № 1 – березень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та імовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації

З початку березня український валютний ринок зазнав помітних змін у динаміці курсу долара та євро. Якщо у лютому долар поступово зміцнювався, то на початку березня розпочалося його зниження з подальшим поступовим відновленням вартості після 10 березня, а от євро після відносної стабільності перейшов до активного зростання.

Внутрішні українські фактори практично не мали впливу на цю ситуацію — вона віддзеркалює глобальні процеси на міжнародному валютному ринку.

Головні міжнародні фактори, що вплинули на динаміку курсу:

Старт і подальше розгортання запущених адміністрацією нового президента США тарифних воєн , які створюють ризики для зростання економіки США та прискорення інфляції. Це стимулювало глобальних інвесторів до виходу із долара в пошуках більш стабільних активів.

, які створюють ризики для зростання економіки США та прискорення інфляції. Це стимулювало глобальних інвесторів до виходу із долара в пошуках більш стабільних активів. Долар слабшає на світовому ринку через м’якші заяви Федеральної резервної системи США. Інвестори почали очікувати ймовірного зниження ставок ближче до літа, що послабило підтримку долара.

через м’якші заяви Федеральної резервної системи США. Інвестори почали очікувати ймовірного зниження ставок ближче до літа, що послабило підтримку долара. Європейський центральний банк (ЄЦБ) раніше давав сигнали про можливі стимули для підтримки економіки, що спричинило слабкість євро. Однак з початку березня макроекономічні показники ЄС покращилися, що підштовхнуло євро до зміцнення.

Головні внутрішні фактори, що впливають на український валютний ринок:

Зниження попиту на долар після масштабного завезення готівкової валюти в лютому: за даними НБУ, в Україну ввезено $1,316 млрд готівкового долара й еквівалент $450 млн у євро.

після масштабного завезення готівкової валюти в лютому: за даними НБУ, в Україну ввезено $1,316 млрд готівкового долара й еквівалент $450 млн у євро. Інтервенції НБУ допомагають згладжувати курсову волатильність і підтримувати контрольовану ситуацію на ринку.

допомагають згладжувати курсову волатильність і підтримувати контрольовану ситуацію на ринку. Підвищення бюджетних витрат у березні традиційно створює додатковий попит на валюту, що може впливати на корекцію курсу гривні.

Динаміка курсу валют

З кінця лютого курс долара до гривні демонструє прискорення яскраво вираженого понижувального тренда, скотившись із середніх позначок 41,42–41,97 грн/$ до 41,1–41,65 грн/$. Цей нисхідний тренд відображає насамперед ситуацію на глобальному валютному ринку та відсутність внутрішніх драйверів для зміни курсу долара до гривні на фоні зменшення тиску на курс національної валюти та тимчасове зниження попиту на долар. Підвищення курсу, яке спостерігається з 10 березня, може бути лише тимчасовою корекцією, що загалом відображає тимчасову волатильність американської валюти.

демонструє прискорення яскраво вираженого понижувального тренда, скотившись із середніх позначок 41,42–41,97 грн/$ до 41,1–41,65 грн/$. Цей нисхідний тренд відображає насамперед ситуацію на глобальному валютному ринку та відсутність внутрішніх драйверів для зміни курсу долара до гривні на фоні зменшення тиску на курс національної валюти та тимчасове зниження попиту на долар. Підвищення курсу, яке спостерігається з 10 березня, може бути лише тимчасовою корекцією, що загалом відображає тимчасову волатильність американської валюти. Натомість курс євро до гривні рухався в протилежному напрямку. З початку березня з позначок 43,35–44,05 грн/EUR він різко злетів до 44,46–45,15 грн/EUR, фактично повернувшись до рівня середини січня поточного року після тривалої просадки. Така поведінка курсу євровалюти також повністю зумовлена зовнішніми факторами.

Набагато більш інформативним для аналізу стану українського валютного ринку є динаміка спредів між курсами купівлі та продажу валют, які є показником ліквідності ринку та дозволяють діагностувати рівень невизначеності серед його ключових операторів.

У березні спостерігаємо звуження середнього спреду для долара нижче значень лютого з рівня 50–60 копійок до 40–50, а в окремих випадках і до 30 копійок. Це свідчить про збалансовану пропозицію та попит щодо американської валюти.

А для євро середній спред збільшився з 50–60 копійок до 70–80, оскільки різке зростання курсу євровалюти зробило ринок менш передбачуваним, що змушує банки й обмінники закладати більші страхові надбавки.

Відхилення ринкового курсу від офіційного курсу НБУ залишалося незначним, що підтверджує відповідність валютної політики регулятора ринковому балансу. Проте для євро в другій половині березня це відхилення збільшилося, що вказує на те, що ринок оперативніше реагує на глобальні фактори, часто випереджаючи коригування офіційного курсу НБУ.

Прогноз курсу долара

У короткостроковій перспективі , протягом наступних 2–4 тижнів, курс долара, ймовірно, залишатиметься в межах 41,30–42,30 грн за долар. Основним фактором, що впливатиме на ситуацію, стане політика Національного банку України, а також можливі рішення Федеральної резервної системи США щодо облікової ставки. Якщо НБУ продовжить активно втручатися в ринок через інтервенції, коливання курсу будуть мінімальними.

, протягом наступних 2–4 тижнів, курс долара, ймовірно, залишатиметься в межах 41,30–42,30 грн за долар. Основним фактором, що впливатиме на ситуацію, стане політика Національного банку України, а також можливі рішення Федеральної резервної системи США щодо облікової ставки. Якщо НБУ продовжить активно втручатися в ринок через інтервенції, коливання курсу будуть мінімальними. Протягом весняних місяців , у середньостроковій перспективі (2–4 місяці), курс долара може зміститися до діапазону 41,50–42,50 грн за долар. На цей період прогнозується можливе збільшення попиту на валюту, зокрема через зростання бюджетних витрат та імпортну активність бізнесу. Додатковим, хоча малоймовірним ризиком є можливі затримки міжнародної фінансової допомоги, що може створити тимчасовий тиск на гривню.

, у середньостроковій перспективі (2–4 місяці), курс долара може зміститися до діапазону 41,50–42,50 грн за долар. На цей період прогнозується можливе збільшення попиту на валюту, зокрема через зростання бюджетних витрат та імпортну активність бізнесу. Додатковим, хоча малоймовірним ризиком є можливі затримки міжнародної фінансової допомоги, що може створити тимчасовий тиск на гривню. У довгостроковому прогнозі, тобто понад 6 місяців, курс долара має потенціал поступового зростання через збереження ключових факторів девальваційного тиску на гривню. Якщо економічні умови залишаться незмінними, він може повернутися до діапазону 42,50–44,00 грн за долар, але пам’ятаємо про бюджетний курсовий орієнтир 45 грн за долар, що залишає маневр для використання курсу у фіскальних цілях для управління бюджетними надходженнями. Водночас політика ФРС США може вплинути на глобальну ліквідність долара: якщо регулятор почне пом’якшувати монетарну політику, курс американської валюти залишатиметься відносно стабільним попри девальвацію гривні.

Прогноз курсу євро

У найближчі тижні курс євро з високою імовірністю може досягти значень і стабілізуватись в межах 44,80–45,70 грн за євро. Після різкого стрибка ринок може увійти у фазу корекції, де не спостерігатиметься значних коливань.

курс євро з високою імовірністю може досягти значень і стабілізуватись в межах 44,80–45,70 грн за євро. Після різкого стрибка ринок може увійти у фазу корекції, де не спостерігатиметься значних коливань. У середньостроковій перспективі , протягом наступних 2–4 місяців, динаміка курсу євро багато в чому залежатиме від політики Європейського центрального банку. Якщо ЄЦБ продовжить заходи з підтримки економічного зростання, курс євро може залишитися в діапазоні 44,50–46,00 грн за євро. Водночас у разі появи передумов до посилення долара або через негативні економічні новини з ЄС можливе деяке ослаблення євровалюти.

, протягом наступних 2–4 місяців, динаміка курсу євро багато в чому залежатиме від політики Європейського центрального банку. Якщо ЄЦБ продовжить заходи з підтримки економічного зростання, курс євро може залишитися в діапазоні 44,50–46,00 грн за євро. Водночас у разі появи передумов до посилення долара або через негативні економічні новини з ЄС можливе деяке ослаблення євровалюти. У довгостроковому горизонті євро має потенціал до відносної стабільності або помірного зростання. Якщо економічна ситуація в Європі покращуватиметься, курс євро може залишитися в межах 45,00–46,50 грн за євро. Однак як і у випадку з доларом, макроекономічні чинники та ризики для економіки Європи можуть суттєво впливати на подальшу динаміку євро.

Рекомендації для бізнесу та інвесторів

Диверсифікація портфеля валют та активів стає актуальною як ніколи: насамперед враховуйте індивідуальні потреби. Залежно від того, де і через який час ви плануєте свої валютні витрати в євро чи доларі, ця валюта має бути домінуючою у портфелі заощаджень, щоб уникнути втрат на конвертації. Інші резервні валюти у вашому портфелі повинні виконувати функцію стабілізатора: коли падає одна валюта – інша зростає, компенсуючи хоча би частину курсових втрат.

Регулярно аналізуйте та переглядайте структуру валютних заощаджень: в умовах поточної турбулентності та слабкої прогнозованості на міжнародних валютних ринках — щонайменше раз на місяць слід проаналізувати доречність поточної структури портфеля і за потреби відкоригувати її.

Валютні спекуляції: загалом поточна ситуація доволі сприятлива для обережних спекуляцій, однак вони вимагатимуть ретельного відстеження ключових індикаторів та інформаційних сигналів для своєчасного реагування на зміни ринкових трендів. Поточними можливостями можуть скористатись досвідчені інвестори, а от інвесторам без досвіду слід дотримуватись консервативних стратегій, орієнтованих на збереження заощаджень.

Щодо гривні ми повторимо рекомендацію тримати її лише в обсязі, необхідному для фінансування поточних витрат, обслуговування короткострокових фінансових зобов’язань і на непередбачувані витрати в особливих життєвих ситуаціях.

Базова рекомендація щодо всіх валют: дотримуйтесь принципу максимальної ліквідності всіх заощаджень, уникаючи довгострокових вкладень. Це забезпечить свободу маневру в умовах валютної турбулентності та слабкої прогнозованості, які супроводжуватимуть нас щонайменше у середньостроковому горизонті.

Цей матеріал підготовлений аналітиками компанії та відображає їхнє експертне, аналітичне професійне судження. Інформація, представлена в цьому огляді, має суто інформаційний характер і не може бути розцінена як рекомендація для дій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

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