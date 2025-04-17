ЄЦБ відмовиться від паузи в пом'якшенні ГКП і знову знизить ставки в четвер - прогноз

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знову знизить основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у четвер, щоб підтримати економіку єврозони в період невизначеності в зовнішньоторговельних відносинах зі США, вважають аналітики та учасники ринку.

Наразі ставка за депозитами становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка за маржинальними кредитами - 2,9%.

З минулого літа ЄЦБ знижував ставки шість разів, загалом на 1,5 процентного пункту.

Протокол березневого засідання ЄЦБ показав, що керівництво регулятора роздумує про те, щоб зробити паузу в циклі пом'якшення політики. Зокрема, у березні очікувалося, що зниження ставок сприятиме суттєвому зміцненню долара до євро і, відповідно, підвищенню цін на імпортовані ЄС товари та послуги.

Однак євро, навпаки, сильно зміцнюватися до долара після оголошень масштабних мит на імпорт товарів у США. Курс європейської валюти за останні три місяці підскочив до долара на 10% і зараз перебуває біля максимуму з жовтня 2021 року.

Глава Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало підтримав подальше зниження ставок і зазначив, що підйом вартості євро допоможе стримати інфляцію в єврозоні.

Темпи інфляції в єврозоні в березні скоротилися до 2,2% у річному виразі з лютневих 2,3%, свідчать дані Статистичного управління Європейського союзу. Базова інфляція, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, також сповільнилася - до 2,4% з 2,6%, оновивши мінімум із січня 2022 року.

Тим часом глава австрійського ЦБ Роберт Хольцман сказав, що європейському ЦБ слід дочекатися ослаблення невизначеності, спричиненої митами, перш ніж продовжувати зниження ставок. Пауза в циклі пом'якшення ДКП, за його словами, стала б для керівництва ЄЦБ найкращим рішенням.

"Я завжди відкритий для хороших аргументів, але наразі я не бачу причин для зниження ставок", - сказав Хольцман.

Такі причини бачать аналітики.

"Грошово-кредитну політику тепер визначає Трамп, - сказав аналітик AFS Interest Арне Петімезас. - ЄЦБ даремно чекає більшої ясності щодо тарифів".

Багато експертів зазначають, що ставки в єврозоні поступово наближаються до нейтрального рівня, тобто такого, що не стимулює, але й не обмежує економічну активність у регіоні. Одночасно більшість експертів, опитаних Bloomberg, вважає, що ставки опустяться до стимулювального рівня до третього кварталу поточного року.