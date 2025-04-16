Інтерфакс-Україна
Економіка
15:26 16.04.2025

"ArcelorMittal Кривий Ріг" висловив різкий протест штучному збільшенню тарифів "Укрзалізницею"

2 хв читати
"ArcelorMittal Кривий Ріг" висловив різкий протест штучному збільшенню тарифів "Укрзалізницею"

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України, найбільший іноземний інвестор та один з найбільших платників податків Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) висловило стурбованість внесенням змін АТ "Укрзалізниця" до плану формування поїздів і відповідним збільшенням тарифної відстані, що стало причиною збільшенням затрат на логістику.

Згідно з пресрелізом, підприємство протягом останніх трьох років щодня вимушене долати виклики під час операційної діяльності, пов’язані з постійними атаками ворога, дефіцитом в енергозабезпеченні, дороговартісною та складною логістикою, зокрема ускладненнями в експортуванні продукції. Часткове відкриття портів у 2023 році позитивно вплинуло на діяльність компанії. Зараз ми робимо все можливе, щоб вивести підприємство на беззбитковість, адже третій рік поспіль за фінансовими результатами ми несемо збитки.

"Саме тому ми вкрай стурбовані зміною АТ "Укрзалізниця" з 5 квітня 2025 року плану формування поїздів, що прямують до Одеського морського торговельного порту, внаслідок якої тарифна відстань для поїздів з нашою продукцією була збільшена на 257 км, відповідно собівартість продукції теж суттєво виросла", - констатується в заяві.

І відзначається, що АМКР вважає таку зміну маршрутів державною монополією "Укрзалізниця" штучною та безпідставною. Це має негативний вплив на конкурентоздатність і ставить план підприємства вийти на нуль збитків та ефективне функціонування під загрозу.

При цьому підкреслюється, що саме АМКР є єдиним підприємством Криворізького регіону, яке транспортує готову продукцію металургійного виробництва до Одеського торгівельного морського порту в обсязі понад 100 тис. тон щомісяця та зміни плану формування поїздів суттєво стосуються виключно АМКР. Зазначене змінення тарифної відстані до Одеського торгівельного морського порту компанія вважає штучним та вибірковим, а також не виключає ознаку цілеспрямованого економічного тиску на АМКР.

Заступник генерального директора з постачання АМКР Олександр Білянський вважає недопустимим будь-які прояви зловживання монопольним становищем і компанія готова звернутись до Антимонопольного комітету України з цього приводу.

"Ми сподіваємось на об’єктивний перегляд рішення "Укрзалізниці". Позитивне вирішення цього питання дозволить уникнути необґрунтованих витрат, збільшення терміну доставки вантажів, підвищить конкурентоспроможність продукції нашої компанії на гірничо-металургійного комплексу загалом", - резюмується в пресрелізі.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сального прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки. Підприємство має повний виробничий цикл, його виробничі потужності розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн сталі, більш ніж 5 млн тонн прокату і понад 5,5 млн тонн чавуну.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

 

Теги: #укрзалізниця #arcelormittal_кривий_ріг #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 15.04.2025
УЗ повернула пропозиції партнерів до програми лояльності "Залізні друзі"

УЗ повернула пропозиції партнерів до програми лояльності "Залізні друзі"

14:55 14.04.2025
РФ обстріляла вагон поїзда в Чернігівській області, виникла пожежа - УЗ

РФ обстріляла вагон поїзда в Чернігівській області, виникла пожежа - УЗ

08:40 14.04.2025
Тарифи Трампа можуть порушити світовий економічний порядок, попереджають у Японії

Тарифи Трампа можуть порушити світовий економічний порядок, попереджають у Японії

18:46 12.04.2025
Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

08:49 12.04.2025
Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

08:18 12.04.2025
Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу

Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу

07:01 12.04.2025
Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

01:46 10.04.2025
Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

16:02 09.04.2025
"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

"Укрзалізниця" створила додаткові можливості дістатись до Ужгорода та Карпат на період будівництва євроколії Чоп-Ужгород

02:10 08.04.2025
Стармер анонсував переговори з Трампом щодо тарифів

Стармер анонсував переговори з Трампом щодо тарифів

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо угоди України з США про мінерали

ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

ОСТАННЄ

Золото вперше перевищило $3300 на тлі глобальної невизначеності

"Нафтогаз" у березні-2025 збільшив сплату податків до бюджету на 41%

Держслужба зайнятості вперше виплатила ФОПу з інвалідністю компенсацію за облаштування робочого місця

Перехід до проєктного фінансування підвищить безпеку інвесторів в житло - думка

"Укрнафта" тренує власні моделі штучного інтелекту на даних нафтогазовидобутку за 65 років

Китай заборонив місцевим авіакомпаніям прийом поставок літаків Boeing

МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д

ЄС опублікує план припинення імпорту російської нафти та газу в травні

ЄБРР надає Райффайзен Банку гарантію розподілу портфельних ризиків для інвестицій EUR100 млн в енергетику

Audi і Porsche відкличуть понад 60 тис. автомобілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА