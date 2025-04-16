"ArcelorMittal Кривий Ріг" висловив різкий протест штучному збільшенню тарифів "Укрзалізницею"

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України, найбільший іноземний інвестор та один з найбільших платників податків Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) висловило стурбованість внесенням змін АТ "Укрзалізниця" до плану формування поїздів і відповідним збільшенням тарифної відстані, що стало причиною збільшенням затрат на логістику.

Згідно з пресрелізом, підприємство протягом останніх трьох років щодня вимушене долати виклики під час операційної діяльності, пов’язані з постійними атаками ворога, дефіцитом в енергозабезпеченні, дороговартісною та складною логістикою, зокрема ускладненнями в експортуванні продукції. Часткове відкриття портів у 2023 році позитивно вплинуло на діяльність компанії. Зараз ми робимо все можливе, щоб вивести підприємство на беззбитковість, адже третій рік поспіль за фінансовими результатами ми несемо збитки.

"Саме тому ми вкрай стурбовані зміною АТ "Укрзалізниця" з 5 квітня 2025 року плану формування поїздів, що прямують до Одеського морського торговельного порту, внаслідок якої тарифна відстань для поїздів з нашою продукцією була збільшена на 257 км, відповідно собівартість продукції теж суттєво виросла", - констатується в заяві.

І відзначається, що АМКР вважає таку зміну маршрутів державною монополією "Укрзалізниця" штучною та безпідставною. Це має негативний вплив на конкурентоздатність і ставить план підприємства вийти на нуль збитків та ефективне функціонування під загрозу.

При цьому підкреслюється, що саме АМКР є єдиним підприємством Криворізького регіону, яке транспортує готову продукцію металургійного виробництва до Одеського торгівельного морського порту в обсязі понад 100 тис. тон щомісяця та зміни плану формування поїздів суттєво стосуються виключно АМКР. Зазначене змінення тарифної відстані до Одеського торгівельного морського порту компанія вважає штучним та вибірковим, а також не виключає ознаку цілеспрямованого економічного тиску на АМКР.

Заступник генерального директора з постачання АМКР Олександр Білянський вважає недопустимим будь-які прояви зловживання монопольним становищем і компанія готова звернутись до Антимонопольного комітету України з цього приводу.

"Ми сподіваємось на об’єктивний перегляд рішення "Укрзалізниці". Позитивне вирішення цього питання дозволить уникнути необґрунтованих витрат, збільшення терміну доставки вантажів, підвищить конкурентоспроможність продукції нашої компанії на гірничо-металургійного комплексу загалом", - резюмується в пресрелізі.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сального прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки. Підприємство має повний виробничий цикл, його виробничі потужності розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн сталі, більш ніж 5 млн тонн прокату і понад 5,5 млн тонн чавуну.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".