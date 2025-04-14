Повернення до довоєнних умов агроторгівлі не буде, напрацюємо компромісний варіант співпраці – міністр

Україна та Європейський Союз після завершення дії автономних торгівельних заходів (АТЗ) не повернуться до довоєнних умов агроторгівлі, а напрацюють найближчим часом компромісний варіант економічного співробітницва, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі єдиного національного телемарафону.

Міністр відзначив, що його зустріч із єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном була конструктивною і фаховою, базувалася на обговоренні ключових проблемних питань.

"Проміжний позитивний результат переговорів української делегації у Брюселі минулого тижня делегації, це те, що повернення до умов торгівлі до воєнних точно не буде. Це буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом", - сказав він.

Коваль додав, що наразі існує доручення від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо напрацювання нового алгоритму взаємодії, який буде враховувати інтереси українських та європейських фермерів, щоб торгівля була передбачуваною, її обсяги контрольованими, щоб для української агропродукції було продовжено доступ до європейського ринку.

"Це не лише про цифри, це про людей. Нам важливо зберегти сталість сільських територій. Щоб українські фермери у Сумській області, Чернігівській, Харківській мали доступ до європейського ринку, тому що це преміальний ринок", - наголосив міністр.

Він нагадав, що 52% українського аграрного експорту поступає на ринки Європи. Ця продукція, за його словами, є якісною і має у структурі своєї собівартості засоби виробництва з ЄС. Відтак Україна має право постачати в ЄС вже вирощену продукцію.

"Сьогодні основна задача уряду країни – довести в черговий раз, що Україна – це партнер, з яким Євросоюз може стати ще сильнішим. Ми не є загрозою для аграрної політики європейських країн. Ми є частиною комплементарної економіки, і наші фермери – це основа економічної сили аграрного Євросоюзу", - резюмував міністр агрополітики.