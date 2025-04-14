Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 14.04.2025

Повернення до довоєнних умов агроторгівлі не буде, напрацюємо компромісний варіант співпраці – міністр

2 хв читати
Повернення до довоєнних умов агроторгівлі не буде, напрацюємо компромісний варіант співпраці – міністр

Україна та Європейський Союз після завершення дії автономних торгівельних заходів (АТЗ) не повернуться до довоєнних умов агроторгівлі, а напрацюють найближчим часом компромісний варіант економічного співробітницва, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі єдиного національного телемарафону.

Міністр відзначив, що його зустріч із єврокомісаром з питань сільського господарства Крістофом Хансеном була конструктивною і фаховою, базувалася на обговоренні ключових проблемних питань.

"Проміжний позитивний результат переговорів української делегації у Брюселі минулого тижня делегації, це те, що повернення до умов торгівлі до воєнних точно не буде. Це буде компромісний варіант, який буде напрацьований найближчим часом", - сказав він.

Коваль додав, що наразі існує доручення від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо напрацювання нового алгоритму взаємодії, який буде враховувати інтереси українських та європейських фермерів, щоб торгівля була передбачуваною, її обсяги контрольованими, щоб для української агропродукції було продовжено доступ до європейського ринку.

"Це не лише про цифри, це про людей. Нам важливо зберегти сталість сільських територій. Щоб українські фермери у Сумській області, Чернігівській, Харківській мали доступ до європейського ринку, тому що це преміальний ринок", - наголосив міністр.

Він нагадав, що 52% українського аграрного експорту поступає на ринки Європи. Ця продукція, за його словами, є якісною і має у структурі своєї собівартості засоби виробництва з ЄС. Відтак Україна має право постачати в ЄС вже вирощену продукцію.

"Сьогодні основна задача уряду країни – довести в черговий раз, що Україна – це партнер, з яким Євросоюз може стати ще сильнішим. Ми не є загрозою для аграрної політики європейських країн. Ми є частиною комплементарної економіки, і наші фермери – це основа економічної сили аграрного Євросоюзу", - резюмував міністр агрополітики.

Теги: #коваль #єс #агроторгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:23 12.04.2025
Країна у стані війни не може стати членом НАТО чи ЄС - Мерц

Країна у стані війни не може стати членом НАТО чи ЄС - Мерц

21:32 11.04.2025
Умєров і Каллас обговорили у Брюсселі спільні оборонні проєкти та координацію міжнародної допомоги Україні

Умєров і Каллас обговорили у Брюсселі спільні оборонні проєкти та координацію міжнародної допомоги Україні

20:39 11.04.2025
Умєров обговорив з Кубілюсом забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами

Умєров обговорив з Кубілюсом забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами

19:18 11.04.2025
Орбан заявив, що не дозволить Брюсселю "змусити" Угорщину прийняти членство України в ЄС

Орбан заявив, що не дозволить Брюсселю "змусити" Угорщину прийняти членство України в ЄС

17:42 11.04.2025
Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас

17:01 11.04.2025
Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн

15:51 11.04.2025
Шмигаль: найближчими тижнями посилимо діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу"

Шмигаль: найближчими тижнями посилимо діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу"

04:31 11.04.2025
ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

21:21 10.04.2025
Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

21:01 10.04.2025
ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо угоди України з США про мінерали

ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

ОСТАННЄ

Понад 1560 заявок зареєстровано на участь у третій групі програми REDpreneurUA

ІП "Формація.Львів" вже має 7 резидентів-виробників, після 2028 р. планується понад 50

Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

Ціни на курячі яйця вперше з початку лютого подешевшали до 57,68 грн за десяток

Україна отримала $50 млн від Світового банку за проєктом у сфері охорони здоров’я THRIVE

Наступного тижня Україна завершить сезон відбору газу та зосередиться на підготовці до зими – ексміністерка енергетики

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

IWG plc готує відкриття другого Spaces у Києві у 2026 році

Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА