Інтерфакс-Україна

Економіка

18:22 11.04.2025

Виторг від реалізації підакцизних товарів у березні 2025р виріс - ДПС

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Виторг від реалізації підакцизних товарів у березні 2025р виріс - ДПС

Виторг від продажу алкогольних напоїв у березні 2025 року зріс на 17,9% порівняно з лютим, тютюнових виробів - на 18%, повідомила Державна податкова служба.

"У березні 2025 року український ринок підакцизних товарів демонструє позитивну тенденцію до зростання виторгів. Державна податкова служба фіксує зростання виторгів від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій", - йдеться в повідомленні.

За даними ДПС, виторг від продажу алкогольних напоїв у березні становив 12,9 млрд грн, що на 17,9% (1,9 млрд грн) більше порівняно з лютим (11 млрд грн).

Значне зростання спостерігається також на ринку тютюнових виробів. У березні 2025 року виторг від їх продажу становив 11,4 млрд грн, що на 1,7 млрд грн (18%) перевищує показники лютого поточного року.

Позитивну динаміку демонструє і ринок пального. У березні 2025 року обсяг реалізованого палива досяг 604,2 млн літрів, що на 9,6% вище за показник попереднього місяця.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 15,2 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Це на 88,9% (7,2 млрд грн) більше, ніж у лютому 2024 року.

Теги: #алкоголь #дпс #підакцизні_товари

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